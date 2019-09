vor 19 Min.

Erntezeit im Landkreis: Mais schmeckt nicht jedem

Seit Jahren musste im Augsburger Land immer mehr Grünfläche dem Mais weichen. Seit 2005 hat sich die Zahl fast verdoppelt. Ein Experte erklärt, wie es weiter geht.

Von Brigitte Mellert

An der hochgewachsenen Pflanze mit ihren charakteristischen Kolben scheiden sich die Geister: Mais. Auf rund 12000 Hektar Ackerfläche wächst im Augsburger Land die Futter- und Nutzpflanze. Die einen sehen in ihr die ideale Energieverwertung, die anderen stören sich an verschmutzten Straßen durch Erosion. Ein Experte gibt eine Einschätzung.

Rund 12.000 Hektar Maisfläche gibt es im Augsburger Land

Der Mais im Augsburger Land bedeckt rund 12000 Hektar der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Das sind rund 22 Prozent und fast doppelt so viel wie noch im Jahr 2005: damals waren es 7400 Hektar, seit 2016 liegt die Zahl bei rund 1200 Hektar. Das sind in etwa so viel wie im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg, aber weniger als in Maisstarken Landkreisen wie beispielsweise in Niederbayern.

Für Konrad Hörl, Stellvertreter und Bereichsleiter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) steht der Vorteil des Mais im Vordergrund. „Der Mais wird entweder als Silomais oder als Körnermais verwendet“, erklärt er. Silomais wird als ganze Pflanze gehäckselt und entweder für die Rinderfütterung sowie Biogasanlagen genutzt, Körnermais wird beispielsweise an Schweine verfüttert. In beiden Fällen sei der Mais ein energiereiches Futtermittel und eigne sich als Substrat wegen seiner hohen Gasausbeute gut für Biogasanlagen. „Für die Landwirtschaft ist Mais unverzichtbar“, betont der Experte. Zudem sei er „selbstverträglich“, könnte also auch bis zu drei Jahre in Folge angebaut werden. Davon rät Hörl jedoch ab. „Die Fruchtfolge ist normalerweise: Mais und Getreide im jährlichen Wechsel.“

Maisanbau kann Erosion verstärken

Hörl versteht aber auch die kritischen Stimmen gegenüber dem Maisanbau. Er sagt: „An Hanglagen kann bei Starkregen die Erde weggespült werden.“ Grundsätzlich gilt: Je steiler ein Hang ist, desto höher ist die Gefahr von Bodenerosion – verstärkt durch intensive Landwirtschaft, weil schwere Maschinen und Pflüge den Boden verdichten und damit natürliche Abwasserkanäle für Regen in der Erde zerstören. Durch den Maisanbau erhöht sich das Risiko, weil Äcker nur von November bis März bepflanzt und somit geschützt sind.

Um diesem Problem zu begegnen, rät der Experte, entweder Zwischenfrucht zu pflanzen oder durch Mulden den weggeschwemmten Dreck aufzuhalten. Hörl: „Der Bauer kann beispielsweise als Zwischenfrucht Senf anpflanzen. Die Pflanze stirbt dann vor der Aussaat des Mais ab und sichert durch seine Wurzeln den Boden.“

Ein Nachteil des Mais, den die Gemeinde Emersacker vor drei Jahren am eigenen Leib erfahren musste. Wegen Starkregen schwemmte es Erde in den Ort, verstopfte Rohre und überschwemmte ganze Straßen, erinnert sich Bürgermeister Michael Müller zurück. „Die Landwirte haben Unterschutz in den Boden gepflanzt“, erzählt er, „und Mulden halten den Dreck der Äcker zurück.“ Seitdem habe es für die Gemeinde keine Erosionsprobleme mehr gegeben. Grund ist auch das gute Wetter: Da es heuer nicht so viel geregnet hat, erwartet Hörl eine gute Ernte.

Ein weiteres Übel, das sich durch den Maisanbau ergibt, sind Wildschweine. Zurückgebliebene Maishalme, Erntereste, locken die wilden Tiere an: „Mit der Schnauze finden sie schnell die Kolben“, sagt Hörl. Hinzu kämen die warmen Winter, die Wildschweinpopulationen stark vermehren ließen.

Experte vermutet keinen weiteren Anstieg der Maisfelder

Wie sich die Menge des Maisanbaus in den kommenden Jahren entwickeln wird, kann Konrad Hörl nicht sagen. „Es hängt von dem Einsatz der Biogasanlagen und der Tierhaltung ab“. Im Landkreis gebe es immer weniger Landwirte und somit auch weniger Tiere zu füttern. Ebenso unsicher sei es, wie sich die Einspeisevergütung, also eine Förderung, der Biogasanlagen entwickle. Momentan gibt es im Landkreis laut Hörl aktuell 66 Anlagen, entsprechend viel Mais wird momentan angebaut. Er prognostiziert: „Ich vermute aber, dass der Anbau konstant bleibt oder eher zurückgeht.

