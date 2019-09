vor 4 Min.

Ersatzfahrplan in Welden

Busse können wegen der Feiern am Wochenende einige Haltestellen nicht anfahren

Wegen der Feierlichkeiten am Wochenende kommt es von Freitag, 13. September, 8 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. September, zu Einschränkungen. Die Haltestelle „Welden, Rathaus“ kann nicht angefahren werden und muss ersatzlos entfallen. An der Haltestelle „Welden, Uzstraße“ in Richtung Augsburg kommt es zu Beeinträchtigungen bei der AVV-Regionalbuslinie 501.

Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 521, die normalerweise an der Haltestelle „Welden, Rathaus“ beginnen oder enden, haben den Fahrtbeginn bzw. das Fahrtende in diesem Zeitraum an der Haltestelle „Welden, Uzstraße“.

Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 501, die normalerweise an der Haltestelle „Welden, Rathaus“ beginnen oder enden, haben den Fahrtbeginn bzw. das Fahrtende in diesem Zeitraum an der Haltestelle „Welden, Bahnhof“. Damit entfällt auf diesen Kursen in Richtung Augsburg zusätzlich die Haltestelle „Welden, Uzstraße“.

Die AVV-Rufbuslinie 530 kann die Haltestelle „Welden, Rathaus“ nicht anfahren und beginnt bzw. endet an der Haltestelle „Welden, Uzstraße“.

Die AVV-Nachtbuslinie 592 endet an diesem Wochenende an der Haltestelle „Welden, Bahnhof“.

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden die Fahrgäste im Internet unter www.avv-augsburg.de. (AL)

