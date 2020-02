15.02.2020

Erst Flutmulde, dann Neubauten

In Nordendorf kann ein neues Baugebiet entstehen. Zustimmung für Gewerbefläche

Mit einem einstimmigen Satzungsbeschluss hat der Nordendorfer Gemeinderat das Baugebiet „Sonniger Südwesten BA IV“ auf den Weg gebracht. Zuvor hatte sich das Gremium mit den Stellungnahmen von Behörden und Privatpersonen auseinandergesetzt, moderiert von Werner Dehm vom Planungsbüro Opla.

Wesentliche Einwendungen wurden von den Behörden nicht erhoben. Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt wiesen aber darauf hin, dass die Bebauung des Areals zwischen Schulsportplatz und Schmutterstraße nur möglich ist, wenn der wegfallende Retentionsraum eines HQ-100-Hochwassers durch die vorgesehene Flutmulde an der Schmutterstraße ausgeglichen wird. Die Bebauung kann erst erfolgen, wenn die Flutmulde fertig ist.

Zwei Anlieger befürchten, dass ihre beiden im Norden an das künftige Baugebiet angrenzenden Grundstücke durch vermehrtes Grund- oder Oberflächenwasser beeinträchtigt werden und damit einen Wertverlust erleiden könnten. Bürgermeister Elmar Schöniger und der Planer verwiesen auf das hydro-geologische Gutachten, nach dem keine Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger zu erwarten seien.

Die Bekanntmachung des Bebauungsplans und damit dessen Inkrafttreten verzögert sich, da erst Genehmigungen des Wasserwirtschaftsamts und des Abwasserzweckverbands eingeholt werden müssen.

Zum Stand der vorgesehenen Hochwasserschutzmaßnahmen hatte Bürgermeisterkandidat Michael Thalhofer beim Wasserwirtschaftsamt nachgefragt. Er erfuhr, dass Nordendorf nicht mehr bei den vordringlichen Projekten vertreten sei. Die Gemeinde will sich damit nicht abfinden, zumal es bereits eine Planungsvereinbarung mit dem Wasserwirtschaftsamt gebe. Sie wird sich deshalb mit einem Schreiben an die Behörde und auf politischer Ebene gegen die neue Priorisierung wenden und einen schnellen Beginn der Planungen fordern. Falls die Rückstufung aufgrund fehlender Haushaltsmittel erfolgt, wäre die Gemeinde sogar bereit, eine teilweise Vorfinanzierung anzubieten.

Diskutiert wurde über die Bebaubarkeit eines Grundstücks nördlich des Sportplatzes. Die Käserei Reißler will dort Lagerhallen bauen, um den Standort an der Schmutterstraße zu entlasten. Bürgermeister Schöniger erläuterte, dass das Grundstück mit gut 10000 Quadratmetern im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen sei. Es wurde bei der Entwicklung des Gewerbegebietes nicht berücksichtigt, da dort mit Altlasten gerechnet werden müsse. Vor etwa 40 Jahren wurde dort Kies abgebaut und die Grube anschließend wieder aufgefüllt.

Mehrere Gemeinderäte sprachen sich grundsätzlich für das Projekt aus. Gunda Oelgrey forderte eine Gesamtplanung, um einen scheibchenweisen Ausbau wie am jetzigen Produktionsstandort zu vermeiden. Rainer Behringer wies darauf hin, dass auch der mögliche Abwasserausstoß des Betriebes berücksichtigt werden sollte.

Letztlich beschloss man einstimmig die Bereitschaft der Gemeinde, das Grundstück bebaubar zu machen. Dabei müsse aber rechtlich sichergestellt sein, dass auf die Gemeinde keine Kosten aus der Altlastensituation oder aus der Überplanung des Gebietes zukommen.

Ein Ärgernis in Blankenburg ist die Parksituation beim neuen Seniorenwohnheim am Ortseingang Holzener Weg. Da das Objekt als Zweifamilienhaus genehmigt wurde, sind keine Parkplätze für Besucher und Personal vorhanden. Eine Nutzungsänderung wurde für das Objekt offenbar nicht genehmigt. Schöniger sieht den Eigentümer und das Landratsamt in der Pflicht. (nit)

