16:02 Uhr

Erst langsam, dann schnell: Gefährliches Überholmanöver

Mit seinem Verhalten hat ein Autofahrer andere Autoinsassen ganz schön in Gefahr gebracht.

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag zwischen Gessertshausen und Fischach einen anderen Fahrer und dessen Insassen in Gefahr gebracht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 39-jähriger Autofahrer einen mit nur etwa 70 km/h fahrenden Wagen überholen. Doch in dem Moment beschleunigte der Fahrer des Autos so stark, dass der 39-Jährige auf etwa 130 km/h beschleunigen musste. Im Anschluss überholte der bisher unbekannte Autofahrer den 39-Jährigen in einer 70er-Zone und bremste unvermittelt so stark ab, dass es beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Nachdem der Unbekannte danach mit 70 km/h weiterfuhr, wollte der andere Mann erneut überholen. Als er sich bereits auf Höhe der hinteren Stoßstange befand, zog der Unbekannte auf die linke Spur, sodass der 39-Jährige voll abbremsen musste. Der Wagen des Unbekannten soll ein Ulmer (UL) Kennzeichen gehabt haben, wahrscheinlich an einem silbernen Mercedes der A-Klasse. (AL)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden.

