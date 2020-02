08.02.2020

Erst schauen, was besonders wichtig ist

an Thomas Rittel. Er setzt auf strukturiertes Arbeiten

Thomas Rittel möchte für die CSU Bürgermeister werden. Er ist Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat.

1. Was ist ihr wichtigstes Vorhaben für die nächsten sechs Jahre?

Die Herausforderungen in einem harmonisch und konstruktiv arbeitenden Gemeinderat nach einer Priorisierung umzusetzen. Dabei den Mitarbeitern die Rückendeckung und Führung geben, dass sie gerne für den Markt Diedorf arbeiten und wir wieder Kontinuität erreichen.

Was packen Sie zuerst an?

Es gibt einige Sicherheitsmängel in öffentlichen Gebäuden, diese müssen umgehend beseitigt werden.

3. Was war in letzter Zeit das größte politische Versäumnis in Diedorf?

Eine Priorisierung der Projekte in der Reihenfolge von Gefahren, Pflichtaufgaben und weiterer Wünsche wurde nicht vorgenommen. Außerdem musste vieles überstürzt beschlossen werden. Häufig hat das zu Mehrkosten und letztendlich auch zu Verzögerungen geführt.

4. Was würden sie sich für die Gemeinde wünschen?

Diedorf soll wieder optisch einladend werden. Ortsumfahrung und Bahnausbau müssen endlich in absehbarer Zeit realisiert werden.

5. Was fingen Sie mit Ihrem Leben an, wenn Sie noch mal 20 wären?

Ich hatte das Glück, einen tollen Beruf ergreifen zu können. Im Ehrenamt bei Kolping habe ich meine liebenswerte Frau kennengelernt und wir sind seit 2002 glücklich verheiratet. Uns wurden zwei gesunde Kinder geschenkt und wir vier fühlen uns in unserer Familie geborgen. Ich würde deshalb wieder alles genau gleich machen.

6. Welches Geschäft fehlt in Diedorf?

Im Hauptort ein Bekleidungsgeschäft, in den Ortsteilen Geschäfte für den täglichen Bedarf.

7. Was ist Ihre persönliche Untugend?

Bei der Bearbeitung von Projekten bin ich manchmal zu ungeduldig.

