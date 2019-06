00:33 Uhr

Erste Buden stehen

Der Aufbau für das Neusässer Stadtfest im Juli hat begonnen

Das Neusässer Stadtfest kommt mit großen Schritten näher. Die Vorbereitungen laufen nicht mehr nur im Hintergrund, sondern sind bereits für jeden zu sehen. Die ersten Buden in der Festzone stehen inzwischen.

Im Ägidiuspark und der Remboldstraße haben die Aufbauarbeiten für das Neusässer Stadtfest an den ersten beiden Juliwochenenden begonnen. Die ersten der rund 30 Stände, an denen Essen und andere Artikel angeboten werden, wurden errichtet. Auch die Elektroarbeiten sind in vollem Gange. Im Kulturbüro beginnt nun die heiße Phase mit den letzten organisatorischen Aufgaben vor dem großen Sommer-Highlight.

Alle zwei Jahre verwandeln sich Ägidiuspark und Remboldstraße in eine bunte Feierzone. Kulturelle und kulinarische Angebote erfreuen die Besucher. Das Programm sowie das Warenangebot finden Sie unter www.neusaess.de/stadtfest. (AL)

