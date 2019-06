vor 8 Min.

Erste Prozession zu Fronleichnam

Fronleichnamsprozessionen sind nicht nur in Bayern eine jahrhundertealte Tradition. Das Foto zeigt die Fronleichnamsprozession in Violau.

Vereine und Kirche feiern in Neumünster Hand in Hand. Eine Premiere nach 673 Jahren

Erstmals in der 673-jährigen Geschichte des Angerdorfes Neumünster findet dort eine Fronleichnamsprozession statt. Da der Altenmünsterer Ortsteil zur Pfarrei Violau gehört, fanden die Fronleichnamsprozessionen in Violau statt. Deshalb hat in der fast 200-jährigen Tradition der Prozessionen zehn Tage nach Pfingsten in der Region noch niemals eine Prozession in Neumünster stattgefunden.

Dabei bietet sich das Angerdorf förmlich an zu einer Prozession entlang der Hauptstraße. Möglich machen es einige Vereine, die sich bereit erklärt haben, am Donnerstag, 20. Juni, Altäre für die Anbetung aufzubauen und zu schmücken. Der Festtag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9 Uhr am Sportplatz, organisiert vom SSV Neumünster. Anschließend zieht die Prozession mit dem Musikverein Blaskapelle Violau und den Fahnenabordnungen der Vereine singend und betend die Johann-Wisrich-Strasse entlang zu den Altären, gestaltet von der freiwilligen Feuerwehr, der Historischen Dorfgemeinschaft, dem Obst- und Gartenbauverein und dem Pfarrgemeinderat.

Der Pfarrgemeinderat Violau hofft, dass die Neumünsterer ihre Häuser und die Johann-Wisrich-Strasse, dem schönen Brauch und dem Anlass entsprechend schmücken. Eingeladen sind alle Pfarrangehörigen der Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau, besonders die Kommunionkinder, die Firmlinge, alle Ministrantinnen und Ministranten sowie die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen.

Gottesdienst und Anbetung werden zelebriert von Dekan Pfarrer Thomas Philipp Pfefferer und Kaplan Biju Nirappel. Für Kaplan Biju ist es die letzte Fronleichnamsprozession in der Pfarreiengemeinschaft, weil er im September eine eigene Pfarrei erhält.

Nach der Prozession geht es ins Bürgerhaus zum Weißwurstessen, zu dem der Schützenverein einlädt. (AL)

