Erste Trauung muss noch warten

Joachim Kuhn leitet Diedorfer Ordnungsamt. Die Liebe war im Spiel

Der Amtswechsel mit Vorgänger Christoph Schwarzholz ist reibungslos abgelaufen, er selber sei im Kollegenkreis freundlich aufgenommen worden, erzählt Joachim Kuhn, der seit dem 1. Juli neuer Leiter für das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rathaus Diedorf ist. „Es ist ein kompetentes Team, und auch das menschliche Miteinander bietet eine höchst angenehme Arbeitsatmosphäre“, hat Kuhn seine Entscheidung, künftig in der Marktgemeinde zu arbeiten, noch keine Sekunde bereut.

Jetzt freut er sich auf seine neuen Aufgaben und ist sich dabei im Klaren, dass vielfältige neue Herausforderungen auf ihn zukommen werden. Nicht zuletzt stehen ja auch die Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr an. Im Bereich Standesamt allerdings kann er noch nicht sofort angreifen. Hier steht noch ein gesonderter Lehrgang an. Er stehe aber schon auf der Warteliste und freue sich auf seine erste Trauung in Diedorf.

Seit 1997 arbeitete Kuhn als Beamter bei der Stadt Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim/Baden-Württemberg. Dort war er zuständig für den Bereich Schulen, Sport und Kultur und leitete eine Außenstelle des dortigen Rathauses. Er war direkt dem Bürgermeister unterstellt und nahm als Stellvertreter auch dessen Aufgaben wahr. „Hauptverantwortlich bedeutet nun aber doch etwas anderes, als nur Stellvertreter zu sein“, macht er deutlich, dass er sich in Diedorf durchaus auch auf neue Herausforderungen einstellen muss.

Da Kuhn im Gegensatz zu seinem Vorgänger Beamter ist, musste der Gemeinderat einen Nachtragshaushalt mit einer neuen Haushaltsstelle beschließen. Dass er seine neuen Aufgaben mit Engagement und großer Disziplin ausüben wird, davon darf man angesichts seines früheren Werdegangs bei der Marine, bei der er sich zwölf Jahre verpflichtet hatte, ausgehen. „Es war eine heftige Zeit, im Nachhinein aber ein Erlebnis. Seefahrt ist einfach etwas anderes“, blickt er gerne zurück. Seine Liebe zur Seefahrt kommt bei einem Gespräch mit ihm immer wieder durch. Dabei stammt er weder aus Hamburg noch von der Küste, sondern ist ein gebürtiger Schwabe aus der Nähe von Ulm.

Nach Diedorf kam er letztlich der Liebe wegen. Vor drei Jahren zog er zu seiner jetzigen Ehefrau nach Prittriching im Landkreis Landsberg. Als im vergangenen Jahr geheiratet wurde, beschloss er deshalb, nach einem neuen, näheren beruflichen Wirkungskreis Ausschau zu halten. Dabei habe er sich bewusst nach Stellen in kleineren Gemeinden umgesehen und sich sehr gefreut, als die Wahl des Personal- und Hauptausschusses der Marktgemeinde Diedorf auf ihn gefallen ist. Somit hat er nun auch mehr Zeit gewonnen, um sein relativ großes Grundstück zu bearbeiten und seinem liebsten Hobby, dem Kochen, zu frönen. (jkw)

