vor 16 Min.

Erwin-Pelzig-Abend ist bereits ausverkauft

Frank Markus Barwasser gehört mit seiner Kunstfigur Erwin Pelzig zu den renommiertesten deutschen Kabarettisten. Im März kommt er in die Stadthalle Gersthofen.

„Weg von hier“ ist der Titel des neuen Programms von Erwin Pelzig, das am Samstag, 7. März, in der Stadthalle Gersthofen gezeigt wird. Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig ist ein Urgestein der bayerischen Kabarett-Szene und seit 20 Jahren immer wieder zu Gast in der Stadthalle Gersthofen. Wer allerdings jetzt noch keine Karten hat, hat Pech: Pelzigs nächstes Gastspiel in Gersthofen ist knapp drei Monate vorher komplett ausverkauft, teilt das Gersthofer Kulturamt mit. (lig)

Themen folgen