Erwischt: Tierarzt fängt einen Waschbär mit dem Blasrohr

Plus Ein Waschbär hat in Stadtbergen für eine Menge Ärger gesorgt. Doch nun wurde der "Übeltäter" dingfest gemacht. Wie die Aktion ablief.

Von Vanessa Ahnert

Sie haben Gärten verschmutzt, Teiche leer gefressen, Müll verteilt, sogar einen Vorratskeller geplündert und anschließend auf das Sofa uriniert: Waschbären. Ob es sich dabei nun um ein Tier oder mehrere gehandelt hat, ist noch unklar. Fest steht aber: Ein Exemplar wurde nun gefangen. Wie die Aktion ablief.

Am Donnerstag, 22. Juli, ging bei der Feuerwehr Stadtbergen um 12.54 Uhr ein Anruf ein, dass eine Grundstücksbesitzerin im Ulmenweg in Stadtbergen einen Waschbär in ihrem Garten habe. Laut der Einwohner sei das Tier in mehreren Gärten zu Besuch gewesen. Eine Nachbarsfamilie berichtete, dass sie kürzlich den Waschbär in ihrem Katzenhaus gefunden hätten. Wie lange der Bär dort schon wohne, sei unklar.

Waschbär flüchtete in Stadtbergen in einen Baum

Danach sei er in der Nummer 29 des Ulmenwegs auf den Balkon geklettert. Die dort wohnhafte Dame sei erschrocken - und das Tier ebenfalls. Deshalb flüchtete es auf einen Baum in der Nähe. Um an diesen heranzukommen, klingelte die Feuerwehr noch ein Haus weiter. „Sie haben mich gefragt, ob bei mir der Waschbär ist“, sagt Gerda Häusler, in deren Garten der Eindringling sich geflüchtet hatte. „Ich wusste von gar nichts, ich habe davon nichts mitbekommen.“ Dass ein Waschbär in der Nachbarschaft unterwegs war, habe sie schon mitbekommen, aber bei ihr habe er nie etwas angerichtet. „Meinetwegen hätten sie den Waschbären laufen lassen können, den armen Kerl“, sagt Häusler.

Zuvor sei dessen Anwesenheit nur aufgefallen, weil die Nachbarskatze bei ihr auf dem Kompost geschlafen habe. Nun ist klar, dass der Waschbär im Katzenhaus das Problem war. Außerdem seien die Vögel verschwunden, von denen sonst einige in den Bäumen sitzen würden. Aber ins Haus gegangen sei er nie und auch im Garten habe der Waschbär nie etwas angerichtet.

Stadt Stadtbergen hat kein Interesse an einem Abschuss

Bei Eintreffen der Feuerwehr soll das Tier auf einer Kiefer gesessen haben. Der Jagdpächter, der ebenfalls durch den Notruf verständigt worden war, habe sich geweigert, in einem bewohnten Gebiet das Tier vom Baum zu schießen. Außerdem habe laut Ordnungsamtsleiter Markus Voh die Stadt Stadtbergen keinerlei Interesse daran gehabt, das Tier zu töten.

Der Waschbär flüchtete sich in einen Baum. Bild: Stadt Stadtbergen

Daraufhin sei die Tierklinik in Gessertshausen verständigt worden. Deren Arzt, Markus Krause, habe den Waschbär mithilfe eines Blasrohrs betäubt. Er sagt, für ihn sei das nicht unüblich, da er sich auch um einige Tiere im Augsburger Zoo kümmere. Die weniger zutraulichen würde er immer mit dem Blasrohr betäuben.

Feuerwehr stellte sich mit einem Auffangnetz unter den Baum

„Mit einem kleinen Blasrohr hat er zwei Mal gepustet, aber der Waschbär hat sich immer weggedreht“, erinnert sich Gerda Häusler. „Dann hat er ein Größeres geholt, ist auf die Leiter gestiegen und hat ihn getroffen.“ „Nachdem ich ihn getroffen hatte, hat sich die Feuerwehr mit einem kleinen Auffangnetz unter den Baum gestellt“, berichtet der Tierarzt. „Irgendwann ist der Waschbär dann eingeschlafen und in das Netz geplumpst“. Danach habe das Tier ein Gegenmittel bekommen, um es wieder aufzuwecken.

Der Waschbär wiegt sechs Kilogramm. Bild: stadt stadtbergen

Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Weibchen handle. Es sei sechs Kilogramm schwer, gesund und nicht säugend. Außerdem sei es ungechipt und nicht tätowiert. „Mit einem wilden Waschbären hatte ich das erste Mal zu tun“, sagt Krause. „Sonst kommen nur privat gehaltene zu uns in die Klinik.“

Tierarzt Krause: „An sich gibt es in Bayern eher wenige Waschbären“

Der Tierarzt sagt auch, dass er das Tier einfach dort gelassen hätte, hätte es den Anwohnern keinen Ärger gemacht. Er vermutet, dass es mehrere Waschbären in der Region gibt. „An sich gibt es in Bayern eher wenige Waschbären“, sagt Krause. „Aber dieser ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern stammt irgendwo ab.“ Er schätzt, dass dieses Exemplar auffiel, weil es zutraulicher war und beispielsweise den Kompost als Mahlzeit ansah.

Nach dem Fang habe die Feuerwehr die Waschbärdame in eine Auffangstation für Reptilien in München gebracht, die auch Waschbären aufnehme. „Das Tier dort unterzubringen kostet uns natürlich, aber das ist uns das Leben des Tieres wert“, sagt Markus Voh. „Einen Park oder Ähnliches für den Bären zu finden ist doch die sympathischste Lösung“. Tierarzt Krause glaubt allerdings, dass es nicht einfach wird, ein neues Heim für den Kleinbären zu finden. „Als invasive Tierart darf man ihn nicht irgendwo aussetzen“, erklärt er „Nur ein Park könnte ihn aufnehmen, aber die wollen lieber zahme Tiere.“

1835 wurden zwei Kleinbären in die Menagerie in Berlin gebracht

Das Bundesamt für Naturschutz legt in seinen Regelungen für „invasive gebietsfremde Arten“ fest, dass ein Waschbär abgeschossen oder lebend gefangen werden dürfe. Dies diene dem „lokalen Schutz von naturschutzfachlich wertvollen Gebieten und Arten“, legt die EU-Verordnung fest. Laut naturschutzfachlicher Invasivitätsbewertung des Bundesamts für Naturschutz sind die ersten Waschbären absichtlich nach Deutschland gebracht worden. Ursprünglich lebten die Tiere in Nordamerika. 1835 wurden zwei Kleinbären in die Königliche Menagerie in Berlin gebracht. Danach folgten weitere in Tierparks, zu Zucht- und zu Jagdzwecken. 1927 gab es dann den ersten Nachweis, dass drei Paare in Altenlotheim in Nordhessen entkommen waren. Seitdem sind sie vor allem mit Mittel- und Ostdeutschland weit verbreitet.

Problematisch ist, dass die Tiere sehr anpassungsfähig sind. Kontinental, in den Alpen und am Atlantik sind sie bereits keine Besonderheit mehr. Sie gefährden viele bereits vom Aussterben bedrohte Arten, indem sie mit Vögeln um Lebensraum konkurrieren. Als Allesfresser essen sie auch Reptilien, wie die gefährdete Ringelnatter, oder Amphibien, wie den ebenfalls bedrohten Moorfrosch.

Laut bayerischem Jagdrecht darf der Waschbär deshalb das ganze Jahr bejagt werden, was die Ausbreitung bisher aber nicht eindämmt. Dabei wird das Reproduktionspotenzial als gering eingestuft. Konkret bedeutet das, dass ein Waschbär nur ein Mal im Jahr wirft und dann zwei bis vier Junge im Durchschnitt bekommt.

