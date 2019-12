13.12.2019

Es begann beim Tanz und hält seit 60 Jahren

Das Gasthaus Schuster gibt es nicht mehr, die Ehe von Heribert und Maria Hospodarz besteht aber immer noch: Vor einigen Wochen konnten die beiden das besondere Jubiläum der diamantenen Hochzeit feiern. Kennengelernt hatten sie sich 1958 beim Tanzen im Gasthof Schuster, geheiratet haben sie ein Jahr später im alten Rathaus in Neusäß, am Geburtstag von Heribert Hospodarz. „So konnte ich unseren Hochzeitstag nie vergessen“, schmunzelt er. Der gebürtige Augsburger und die gebürtige Neusässerin bezogen bald nach der Hochzeit eine Wohnung, in der sie bis heute wohnen. Der Lufttechniker und die gelernte Spinnerin haben zwei Kinder und ein Enkelkind. Ihr Rezept für eine glückliche Ehe sind gemeinsame Hobbys. Und noch etwas: „Ganz wichtig ist, dass man zusammen auch mal rauskommt.“ Die beiden reisen gerne zusammen und verbringen ihren Urlaub in Griechenland oder auf den Kanaren. Aber auch alltägliche Dinge wie Einkaufen und Kochen werden zusammen erledigt. Ihren Hochzeitstag sowie den Geburtstag von Heribert Hospodarz feiern sie gemeinsam mit der gesamten Familie, die ihnen sehr wichtig ist. (AL)

