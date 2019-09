00:35 Uhr

Es darf durchaus getanzt werden

Text trifft auf Tango bei einer Lesung im Ballonmuseum

Text meets Tango! Wo darf bei einer Lesung auch schon mal getanzt werden. Bei der nächsten Veranstaltung der Stadtbibliothek Gersthofen aus der Reihe „Auserlesen“ ist das der Fall. Am Samstag, 21. September, sind unter dem Titel „Wanderlust“ ab 19.30 Uhr Claudia Brendler und die Formation Uusikuu im Ballonmuseum zu erleben.

Uusikuu, auf Deutsch Neumond, bezaubern mit feurigen Tangos, Walzern, beschwingten Foxtrots, rassigen Humppas und lustigen, tragischen, bizarren Geschichten in nordischer Kargheit und Präsenz. Dem altehrwürdigen Finntango haben sie eine Frischzellenkur verpasst und sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Claudia Brendler, Musikerin und Autorin, ist vom Fernwehvirus befallen und in jeder Hinsicht unterwegs, mal allein mit dem Rad, mal mit ihrer Gitarre „Conception“, immer auf der Suche nach Geschichten. Entstanden sind so neben sechs Romanen, ernste, komische und melancholische Reisetexte. (lig)

für 14,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro gibt’s im Vorverkauf der Stadthalle Gersthofen, Stadtbibliothek Gersthofen, Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern „Der Buch-laden“ (Gersthofen und Modellbau Koch (Stadtbergen).

