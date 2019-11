20.11.2019

Es funkt auf dem Weg zur Berufsschule

Maria und Peter Sattich feiern in Ostendorf diamantene Hochzeit

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten im Meitinger Ortsteil Ostendorf Peter und Maria Sattich (geb. Pest). Auf dem wöchentlichen Weg mit dem Fahrrad in die Berufsschule nach Wertingen sprang der berühmte Funke über.

„Wir verstanden uns von Anhieb an gut und aus Freundschaft entstand die große Liebe“, sagt Peter Sattich und schmunzelt. Im Jahr 1959 traten die beiden in der Ostendorfer St.-Michaels-Kirche vor den Traualtar und legten vor Pfarrer Stanislaus Albertshofer das Ehegelöbnis ab. Bereits vor der Eheschließung wurde das Elternhaus der Eltern des Hochzeiters in Ostendorf umgebaut und erweitert, sodass die Jungvermählten nach der Eheschließung dort einziehen konnten.

Im Laufe der glücklichen Ehejahre erblickten zwei Kinder, Tochter Margot und Sohn Jürgen, das Licht der Welt. Maria Sattich ist in der Marktgemeinde bestens bekannt, da sie 24 Jahre im Obst- und Gemüsefachgeschäft Baumann in der Meitinger Schloßstraße im Verkauf beruflich tätig war und sich bei ihren Kunden großer Beliebtheit erfreute.

Peter Sattich ist ein gern gesehenes Mitglied im Kreise der Freiwilligen Feuerwehr Ostendorf und gehört auch seit vielen Jahren zum Kreis der Mitglieder des Ostendorfer Soldaten- und Kameradenvereins. Zehn Jahre war die Jubilarin als Mesnerin in der örtlichen St.-Michaels-Kirche mit großem Engagement tätig. Zum großen Gratulantenkreis gehörten Meitingens Bürgermeister Michael Higl, Pfarrer Norman D’Souza von der Pfarrgemeinde Nordendorf, Familienangehörige sowie Nachbarn und Freunde der Familie. (peh)

Themen folgen