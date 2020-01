vor 58 Min.

Es geht nicht mit rechten Dingen zu

Die Theatergruppe des Unterhaltungsvereins Frohsinn zeigt in Schlipsheim ein vergnügliches Stück, das auf einem Einödhof spielt

Von Inge Christopher

Es hat schon etwas, wenn man ausgerechnet in einer Raunacht durch das verregnete Schmuttertal fährt, um ein Theaterstück zu besuchen, in dem es um Spuk und Bräuche in den Raunächten geht. Eventuell umgehende Geister müssen gut gestimmt gewesen sein, denn in der Alten Schule in Schlipsheim konnte man einen höchst vergnüglichen Theaterabend verbringen.

Die Theatergruppe des Unterhaltungsvereins Frohsinn hatte nämlich zur Premiere ihres neuen Stücks „Bodschamperlspuk“ eingeladen. Der Dreiakter von Ralph Wallner führt in die Zeit vor etwa hundert Jahren. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens ist die heruntergekommene Wohnstube eines seit langen Jahren verlassenen Einödhofs, in dem es nicht mit rechten Dingen zugehen soll. Hier haben sich der Landstreicher Langfinger-Jockl und dessen Sohn Bartl vorübergehend einquartiert. Spätestens als der Braumeister Beppo und die von Karin Assum wunderbar resolut gespielte Sonnhoferin am abgelegenen Dusterhof aufeinandertreffen und auffälliges Interesse an der Schrott-Immobilie zeigen, startet ein Feuerwerk an Pointen und Situationskomik, das sich durch das ganze Stück zieht und das Publikum immer wieder zu Lachsalven hinreißt. Schon wie die Landstreicher den Braumeister umgarnen und gleichzeitig bestehlen ist eine Spitzenleistung.

Auch die umwerfende Mimik von Johann Hintermayr als Jockl sorgt immer wieder für Erheiterung. Ebenso die Geschichte vom herrlich naiv gespielten Brauereigehilfen Tschacko (Herbert Assum), der in der Raunacht im Adamskostüm in die Schmutter gestiegen ist und gejodelt hat, was ihm angeblich zu einer Frau verhelfen soll.

Ein wenig gruselig wird es, als auch noch die Junggesellin Mina (Claudia Dieminger) und ihre burschikose Freundin Giggi (Anita Knöpfle) zum Dusterhof kommen, um ihre Wunschzettel-Geisterbeschwörung vorzubereiten. Wenn man seine Wünsche auf einen Zettel schreibt und diesen in ein magisches Gefäß wirft, können die Wünsche in Erfüllung gehen. Das funktioniert allerdings nur bei Vollmond in einer Raunacht. Zur Verstärkung haben die zwei Frauen die jungfräuliche Lehrerin Adelheid Amsel (Romona Wintermayr) mitgebracht, die stets souverän mit ihrem enzyklopädischen Wissen glänzt. Als von ganz alleine Türen aufgehen und plötzlich Gegenstände umfallen, wittern die Damen Geisterhand. Urkomisch ist dann die Beschwörung um das magische Gefäß, das nichts anderes als ein Nachttopf ist. Der etwas vornehmere französische „Pot de chambre“, der im Bayerischen zum gemütlichen Bodschamperl und im Schmuttertal auch zum „Brunzhafa“ wurde, zeigt erfüllte Wünsche dadurch an, dass er die Zettel verschwinden lässt. Als noch Tschacko zu der Zeremonie stößt, entwickelt dieser spontan heftige Gefühle für die Lehrerin und folgert daraus, dass das Bad in der Schmutter geholfen haben muss.

Trotz aller deftigen Komik geht auch die tragische Familiengeschichte, die die Landstreicher zum Dusterhof geführt hat, nicht unter. So spielt Rainer Berchtold überzeugend den unsympathischen Braumeister, der einen erheblichen Anteil am Schicksal von Jockl und Bartl hat und diese auch in einen tiefen Konflikt stürzt. Erst als ein Jahr später wieder der Vollmond in einer Raunacht scheint, bringt eine erneute Bodschamperl-Beschwörung mit wohlgesonnenen Geistern so manch überraschende Wende in die verzwickte Geschichte.

Das gesamte Ensemble unter der Leitung von Gerda Dieminger und Achim Heinle spielte durchgehend mit großem Engagement, wobei die Rollen ideal besetzt waren. Auch das Team hinter der Bühne hatte ganze Arbeit geleistet. Mit Liebe zum Detail, von den Spinnweben über die alten Möbel bis zu den abgeschabten Wänden und Türen, war ein authentisches Bühnenbild geschaffen worden, ebenso waren die Kostüme bestens ausgewählt. Das Publikum war begeistert von der Premiere.

Themen folgen