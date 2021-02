Es gibt mehr Künstler als viele von uns denken

Plus Jeder von uns ist in der einen oder anderen Form von den Maßnahmen gegen das Corona-Virus und deren Folgen betroffen. Viele Kunstschaffende stehen seit dem Lockdown vor dem Nichts. Um so erstaunlicher ist, wie viele ihre Zuversicht behalten.

Am Abend noch auf der Bühne, am nächsten das Theater zu und die Gage weg, ebenso wie weitere Auftrittsmöglichkeiten anderswo. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres erleben Kunstschaffende einen harten Lockdown. Ihnen sind von einem Tag auf den anderen die Einkünfte weggebrochen. Und bei den staatlichen Hilfsprogrammen fallen viele durchs Raster und erhalten nichts.

Viele Künstler kommen oft nur gerade so über die Runden obwohl sie arbeiten

Dabei kommen viele Darsteller, Musiker, Bildende Künstler nur gerade mal so über die Runden, wenn sie in ihren Bereichen arbeiten können. Das ist die Strafe unserer Gesellschaft dafür, dass sie oft ihren größten Traum verwirklicht haben und nicht auf vielleicht langweiligere, aber sicherere Jobs gesetzt haben. Und wenige unter uns machen sich klar, wie viele Künstler es gibt: Im Jahr 2018 waren 495.000 Personen im Kulturbereich als Selbstständige beziehungsweise Freiberuflerinnen und Freiberufler tätig.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus weiter mitteilt, gingen insgesamt rund 1,3 Millionen Personen einem Beruf im Kulturbereich nach. Dies waren 3,1 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland. Nur zum Vergleich: Laut Verband der Automobilindustrie beschäftigten die Autobauer im Jahr 2017 rund 820.000 Mitarbeiter. Die deutschen Zulieferbetriebe vereinten 304.949 Personen in ihren Stammbelegschaften. Es geht hier nicht darum, eine Berufsgruppe gegen andere auszuspielen. Aber unsere Gesellschaft sollte, was die Bedeutung der Künstler betrifft, ihre Perspektive zurechtrücken.

Lesen Sie dazu den Artikel: Sie waren am Durchstarten: Was Künstler aus dem Landkreis dank Corona erlebten

Themen folgen