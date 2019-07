vor 58 Min.

Es kann munter gebolzt werden

Neue Sportfläche an der Jenaer Straße

Angelegt ist der Bolzplatz an der Jenaer Straße in Gersthofen bis zum Potsdamer Weg. Demnächst können dort Kinder spielen.

Die Anregung, hier einen Bolzplatz anzulegen, kam einst von Stadtrat Christian Miller. „Beim Bürgermeister Michael Wörle stieß ich dabei auf großes Wohlwollen.“ So wurden in der wild bewachsenen Fläche einige Bäume gerodet und eine fußballspielgeeignete Fläche angelegt.

„Die Bäume am Rand wurden stehen gelassen, damit eine Begrenzung des Bolzgeländes zur benachbarten Wohnbebauung erhalten bleibt“, so Miller weiter. Auf Fußballtore wurde allerdings aus haftungsrechtlichen Gründen verzichtet. Ein ursprünglich in der Nähe gewesener Bolzplatz musste der neuen Wohnbebauung in diesem Gebiet im Norden Gersthofens weichen.

Im gesamten Gersthofer Stadtgebiet gibt es nach Angaben der Verwaltung derzeit 27 moderne Kinderspiel- und Bolzplätze. Hinzu kommt noch die im Frühjahr eröffnete neue Skateranlage nahe dem Volksfestplatz.

Außerdem darf außerhalb des regulären Spiel- und Trainingsbetriebs auch auf einem der Plätze des TSV Gersthofen an der Sportallee gespielt werden. (lig)

