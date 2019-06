Es passieren wieder mehr Straftaten auf offener Straße

Plus Raddiebstähle, Beschädigungen oder Graffiti: Die Polizei schlüsselt die Zahlen des aktuellen Sicherheitsberichts für den Landkreis Augsburg auf.

Straßenkriminalität im Augsburger Land: Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Zahlen des aktuellen Sicherheitsberichts für den Landkreis aufgeschlüsselt. Demnach war es im vergangenen Jahr in Hiltenfingen, Bonstetten und Walkertshofen besonders ruhig. Bezogen auf die Statistik waren Oberottmarshausen, Neusäß und Gersthofen ein heißes Pflaster. Dafür gibt es eine Erklärung.

In Oberottmarshausen im südlichen Landkreis waren im vergangenen Jahr mehrfach Fahrraddiebe am Werk. Die Diebstähle fielen statistisch ins Gewicht – obwohl es insgesamt nur 21 Fälle in der Gemeinde gezählt wurden. Doch die ergaben bezogen auf rund 1700 Einwohner eine hohe Häufigkeitszahl. Sie gibt die Anzahl der Fälle pro 100000 Einwohner wieder. Sie lässt unter dem Strich einen Vergleich zu.

Auch Graffitis gelten als Straßenkriminalität

Hoch sind die Zahlen auch in den beiden Städten Neusäß und Gersthofen. Thomas Klingler, der stellvertretende Leiter der Inspektion Gersthofen, weiß: In Neusäß gab es im vergangenen Jahr 80 Graffiti-Fälle. „2017 hatte es auch schon viele gegeben, aber nicht in dieser Anzahl“, sagt Klingler. Die Schmierereien fallen genauso wie Straßenraub, Exhibitionismus oder auch Körperverletzungen unter den Sammelbegriff Straßenkriminalität. Er umschreibt sämtliche Delikte im öffentlichen Raum. (Hier geht es zur Grafik: Alle Delikte im Überblick )

Den Großteil der 1474 Fälle im Landkreis Augsburg (2017: 1312 Fälle) machen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen sowie auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßendiebstähle aus. Den größten Anstieg gab es beim Diebstahl von Mopeds und Krafträdern (74 Prozent).

Ein insgesamt hohes Sicherheitsniveau

Wegen des leichten Anstiegs müsse jetzt niemand Angst haben, sagt Kriminalkommissar Alexander Zink vom Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg. „Wir befinden uns insgesamt auf einen hohen Sicherheitsniveau.“ Die Aufklärungsquote sei ausgezeichnet, erklärt er. Im Landkreis lag sie knapp 15 Prozent. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der die Landkreises Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries, Dillingen und die Stadt Augsburg umfasst, wurde knapp ein Viertel aller Fälle geklärt. Für Zink ist klar: Ein oder zwei größere Serien in einem Ort können die Statistik beeinflussen – aber ohne sie wäre die Bilanz nahezu unverändert.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.