Es war Liebe auf den ersten Blick

Bundespräsident gratuliert Rita-Maria und Josef Schimpp zur Eisernen Hochzeit

Thierhaupten. Eiserne Hochzeit, seit 65 Jahren miteinander verheiratet: das feierten in Thierhaupten Josef und Rita-Maria Schimpp (geb. Schechinger). Sie war in jungen Jahren in einem Haushalt im schweizerischen Zürich tätig. Als sie wieder einmal ihre Heimatstadt Augsburg besuchte, lernte sie den gebürtigen Thierhauptener Josef Schimpp, einen Bäckermeister, kennen und lieben.

Sie sagt: „Es war Liebe auf den ersten Blick, denn nur sechs Wochen nach dem ersten Kennenlernen gaben wir uns auf dem Augsburger Standesamt das Jawort.“ Kirchlich geheiratet wurde in St. Simpert im Herrenbachviertel bei Pfarrer Johannes Ernst.

Sofort nach der Heirat wurde die Jungvermählte in der Bäckerei ihres Mannes tätig. Im Laufe der glücklichen Ehejahre erblickten die beiden Söhne Michael und Markus das Licht der Welt. Nachdem es in der Augsburger Bäckerei zu eng geworden war, mietete das Ehepaar in Bäumenheim eine Bäckerei von einem Mühlenbesitzer, kaufte diese schließlich im Jahre 1974 und führte den Familienbetrieb bis ins Rentenalter im Jahr 1981.

„Mit dem Erlös der Bäckerei bauten wir im Thierhauptener Lindenweg ein Eigenheim, in dem wir uns unter der Betreuung unseres Michaels immer noch wohlfühlen“, schildert die Jubilarin. „Vor seinem Schlaganfall war mein Vater mehr mit seinem Garten, den er hegte und pflegte, als mit meiner Mutter verheiratet“, lacht Michael Schimpp. Seiner Mutter greift der Sohn im Haushalt gerne unter die Arme und führt auch außer Haus Erledigungen durch.

Die Glückwünsche der Marktgemeinde Thierhaupten zur Eisernen Hochzeit überbrachte Bürgermeister Toni Brugger. Eine besondere Ehre wurde dem Jubelpaar durch die postalischen Glückwünsche von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landrat Martin Sailer zuteil. (peh)

