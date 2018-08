vor 50 Min.

Es war einmal in Neusäß ...!

Der Gasthof Schuster hat in seiner 330-jährigen Geschichte so einiges erlebt.

Wir wollen die Erinnerungen unserer Leser an den Gasthof Schuster teilen.

Der Gasthof Schuster hat in seiner 330-jährigen Geschichte so einiges erlebt. Wien war damals von den Türken belagert. Galileo Galilei, Gottfried Wilhelm Leibniz oder Isaac Newton hätten theoretisch Gäste in dem Wirtshaus sein können und die Kartoffel stand kurz nach Eröffnung noch nicht auf der Speisekarte. Auch unsere Leser haben zahlreiche Erinnerungen an den Schuster.

Möglicherweise leben sogar noch Angehörige des Stammtischs, der vor 1930 dort in fröhlicher Runde sein Bier trank. Einige haben dort ihre Ausbildung gemacht, andere wiederum die Hochzeit gefeiert. Und diese Erinnerungen wollen wir mit unseren Lesern teilen.

Haben Sie noch alte Fotos vom Gasthof Schuster oder kennen Sie ein paar nette Geschichten? Schicken Sie uns ihre Erinnerungen und wir drucken sie gerne in unserer Zeitung ab. Entweder per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder mit der Post an die Augsburger Allgemeine, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen.

