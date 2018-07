00:42 Uhr

Es wird enger in Steppachs Zentrum

Mammutsitzung des Planungsausschusses am Donnerstag

Baukräne, Bagger und Lastwagen bestimmen derzeit an vielen Stellen das Stadtbild in Neusäß. Besonders im Stadtteil Steppach wird eifrig gebaut – und es liegen bei der Bauverwaltung schon wieder neue Anträge und Voranfragen für Bauvorhaben vor, die in der nächsten Sitzung im Rathaus am kommenden Donnerstag um 18 Uhr im Planungsausschuss diskutiert werden.

So geht es unter anderem um ein Bauprojekt, das seit voriger Woche an der Ecke Flurstraße/Kolpingstraße gegenüber des Spielplatzes schon umgesetzt wird. Hier entsteht auf einem Areal, das bisher brach lag, eine Wohnanlage mit insgesamt elf Wohnungen. In der Sitzung geht es neben einigen Formalien um die Frage, ob der Bauträger auf einen eigenen Spielplatz für diese Wohnanlage verzichten darf, da sie direkt gegenüber des großen öffentlichen Spielplatzes liegt.

Genau an dieser Kreuzung Flurstraße/Kolpingstraße gibt es seit einiger Zeit Bedenken wegen der Schulwegsicherheit, da die Straße nicht zuletzt aufgrund einer hohen, nicht genehmigten Grundstücksmauer schlecht einsehbar ist. Hier forderten die Anwohner rasche Abhilfe. Die Ausschussmitglieder werden nun über eine Querungshilfe beraten. Laut Bauverwaltung müsse die Mauer zwar zurückgebaut werden, man wolle aber nur ungern so lange warten.

Außerdem liegt für die Sitzung eine formlose Anfrage für eine Wohnanlage in der Ulmer Straße 17 und 18 neben Schreibwaren Schmalz vor. Hier gibt es den Plan, zwei schmale Grundstücke zu vereinen und dann ein fünfgeschossiges Wohnhaus (E+4) mit acht Wohneinheiten zu errichten.

Weiter geht es auch mit der Bauplanung für ein großes Grundstück am Kobel (Kobelstraße 50/52), das schon vor zwei Jahren gerodet wurde. Für das Gebiet stellt die Stadt gerade einen Bebauungsplan auf, der die städtebauliche Gestaltung auf dem Areal regeln soll.

Die vorletzte Sitzung vor der Sommerpause hat eine umfangreiche Tagesordnung. Außerdem beraten die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses über folgende Themen:

Erstellung eines Konzepts, wie und wo sich die Gewerbeflächen in der Stadt entwickeln sollen; Sanierung der Kapelle Schlipsheim; Bau und Konzeption Bienenklassenzimmer; Ausnahme von der Veränderungssperre für den Neubau in der Hindenburgstraße 1 in Westheim; Beteiligung am Verfahren zum Flächennutzungsplan von Diedorf. (dav)

Themen Folgen