Essen aus der Heimat

11:30 Uhr

Kein gewöhnlicher Mozzarella: Das ist das Geheimnis des "Lilo-Käse"

Plus Auf dem Maierhof in Achsheim wird ein besonderer Mozzarella hergestellt. Landwirtin Lilo Peter verrät sein Geheimnis und hat auch ein leckeres Rezept parat.

Von Steffi Brand

"Lilo-Käse" ist etwas Spezielles. Nicht nur für die Kinder, die Gast auf dem Maierhof im Langweider Ortsteil Achsheim sind oder im Hofladen einkaufen. Sie haben dem Käse den Namen gegeben. Doch was ist "Lilo-Käse" und was macht ihn so besonders? Lilo Peter stellt den Mozzarella seit 15 Jahren in ihrer Hofkäserei her. Mittlerweile gibt es ihn hier schon in vielen verschiedenen Varianten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .