Rezept: Lilo Peters panierter Mozzarella

Lilo Peter aus Achsheim stellt nicht nur einen ganz speziellen Mozzarella her. Sie hat auch ein ungewöhnliches Rezept für die Zubereitung des Käses. Hier verrät sie es.

Zutaten:

1 Ei

8 Scheiben Mozzarella

1 EL Olivenöl

4 EL Paniermehl

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Der Mozzarella wird in Scheiben geschnitten, die etwa eineinhalb bis zwei Zentimeter dick sein sollten. Anschließend werden die Käsescheiben in Ei gewendet, mit Salz und Pfeffer gewürzt und in Paniermehl gewendet. Nun die panierten Mozzarellascheiben bei mittlerer Hitze je zwei Minuten auf jeder Seite anbraten.

Je nach der Art des Mozzarellas kann das Nachwürzen entfallen. Der Schinken-Mozzarella hat beispielsweise ohnehin eine gute Eigenwürze.