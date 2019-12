19:00 Uhr

Essen gehen vor Weihnachten: Für Kurzentschlossene wird’s voll

Wer im Landkreis Augsburg vor Weihnachten einen Tisch haben will, muss flexibel sein. Die größte Chance haben Gäste auf dem Land.

Von Brigitte Mellert

Für größere Gruppen ist schon lange kein Platz mehr frei. Die Gaststätten im Landkreis sind bis Weihnachten und darüber hinaus zum Teil völlig ausgebucht. Wer dennoch einen Tisch haben möchte, muss flexibel sein – und besser vorher anrufen. Die Wirte aus dem Landkreis verraten, wo kleinere Gruppen am besten noch einen Platz bekommen.

Das Gersthofer Restaurant Strasser ist festlich geschmückt. Einladende Weihnachtsdeko weist den Weg zum Festsaal, an dem an diesem Nachmittag eine Gruppe ausgelassen feiert. Es ist viel los im Restaurant von Wirt Antonio Balzano – daran wird sich bis Weihnachten nicht viel ändern. „Wir sind an den Wochenenden sehr voll, nur unter der Woche ist noch für kleinere Gruppen Platz.“ Durch die Größe des Wirtshauses und die unterschiedlichen Räume verteilten sich die Gruppen recht gut, meint Balzano. Für Tischreservierungen müssten die Gäste jedoch flexibel sein.

Der Festsaal im Wirtshaus Strasser ist ausgebucht

Anders sieht es im Festsaal aus, der nur für größere Gruppen gedacht ist. Der ist schon seit langem ausgebucht. Gruppen zwischen 100 bis 130 Gästen bewirtet Balzano zu solchen Anlässen. Klar, dass solche Feiern lange im Voraus geplant werden müssen. „Die Gäste haben schon im Sommer reserviert“, sagt er. Bis zum 23. Dezember hat Balzano noch geöffnet, am 24. aber ist zu – dann feiert auch er Weihnachten. Eine lange Auszeit gönnt der Wirt sich aber nicht, schon ab 25. gegen Mittag hat das Restaurant wieder geöffnet.

Nicht nur im Restaurant Strasser, auch in weiteren Wirtshäusern im Landkreis zeichnet sich ein ähnliches Bilder ab. So zum Beispiel in der Wirtschaft von Jürgen Bouska auf dem Gelände des TSV Gersthofen. Der Wirt hat gut zu tun in der Adventszeit. „Wir sind an den Wochenenden ausgebucht.“ Aber: „Ich nehme nur so viele Gäste auf, wie wir auch bewirten können.“ Lange Wartezeiten auf Essen möchte der Wirt vermeiden. Unter der Woche habe er aber noch für kleinere Gruppen Tische frei. Auch bei ihm haben die Gäste schon Monate im Voraus reserviert. „In der Regel haben wir Gruppen zwischen 40 bis 100 Leuten.“

Kaum Verschnaufpause für die Wirte

Viele Firmen aus der Gegend feierten in der Gaststätte. Gäste, die er mit insgesamt 20 Mitarbeitern bewirtet. Bis zum 22. Dezember geht noch das Weihnachtsgeschäft, von 23. bis 24. Dezember hat die Gaststätte zu. Am Folgetag steht Bouska schon wieder hinterm Tresen. Nach einer kurzen Verschnaufpause wartet zum Jahresende dann das nächste Highlight: Der Silvesterlauf, an dem Bouska die Läufer bewirtet. Abends begrüßt er aber privat das neue Jahr.

Ebenfalls Trubel herrscht im Wirtshaus Neue Post in Meitingen von Inhaber Josef Killensberger. Nur kurz bleibt dem Gastronom Zeit, auf unsere Fragen zu antworten. „Wir haben nur noch vereinzelt unter der Woche Tische frei“, am Wochenende sei er ausgebucht. 85 Weihnachtsfeiern finden bei ihm statt – bis zum 22. Dezember geht der Ansturm noch, dann veranstaltet Killensberger mit seinen Stammgästen das alljährliche „Leertrinken“ – die Fässer werden geleert. Weiter geht der reguläre Betrieb am 25. Dezember.

Auch eine Hochzeit hält die Wirte auf Trab

Im Kulturstadl in Wörleschwang zeichnet sich ein ähnliches Bild: Im Café sind noch Plätze frei, der Stadl hingegen ist ausgebucht. Am vierten Adventswochenende gibt’s aber auch dort keine Feiern. Grund ist der Weihnachtsmarkt, den die Besitzer dort veranstalten. Auf Geschäftsführerin Rika Hirle kommen nicht nur Weihnachtsfeiern zu, auch eine Hochzeit bewirten sie in den kommenden zwei Wochen. „Wir arbeiten dann mit einem Caterer zusammen.“ Anders wären Gruppen zwischen 80 bis 90 Leuten nicht mehr zu stemmen. Von 23. bis 26. hat der Kulturstadl zu – ruhig wird es trotzdem nicht. „Wir feiern an Silvester einen großen Ball, da sind wir ausgebucht“, erklärt Hirle.

Anders sieht es im Bräustüble in Altenmünster von Zoran Ilic zu. „Wir haben auf dem Land keine großen Firmen“, erklärt der Gastronom. Bei ihm verlaufe die Weihnachtszeit etwas ruhiger – trotzdem hat er während der Weihnachtstage und an Silvester keinen Platz mehr frei. Den größten Stress habe er aber im Sommer während der Biergartensaison.

Themen folgen