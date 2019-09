vor 30 Min.

Etliche schwierige Fälle

Einige Haltestellen in Neusäß werden nur schwer barrierefrei

Eine Mammutaufgabe hat die Stadtverwaltung von Neusäß erledigt: Sie hat den Stadträten eine vollständige Auflistung aller Bushaltestellen im Stadtgebiet samt Fotos zusammen gestellt. Ziel war es herauszufinden, wie der Ist-Zustand ist und welche Stationen sich relativ leicht barrierefrei umbauen lassen. Die Stadträte im Planungsausschuss waren begeistert und dankbar für diese Aufstellung, gibt sie doch einen informativen Überblick über den Zustand der Haltestellen.

Wie Stadtbaumeister Dietmar Krenz erläuterte, ist an einigen Haltestellen nicht ohne einen immensen finanziellen Aufwand ein Umbau hin zur Barrierefreiheit möglich, vor allem nicht, wenn alle Vorhaben für eine Förderung erfüllt werden sollen. „Da ist es oftmals besser, man macht das in Eigenregie als auf die Förderung zu warten“, so Kranz im Planungsausschuss. Er nannte es „barrierefrei light“. Da sind nicht alle Bedingungen erfüllt, „aber wir erreichen dort dafür schneller und günstiger eine deutliche Verbesserung vor allem dort, wo viele alte Menschen unterwegs sind.“

In der Auflistung der Bushaltestellen ist nun gekennzeichnet, welche Umbauten schnell realisierbar sind und wo die Umsetzung wohl noch viele Jahre dauern wird. (dav)

