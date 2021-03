vor 16 Min.

Europalette geht in Neusäß in Flammen auf

Mitarbeiter wollen in Neusäß Metallteile in einem Ofen trocknen. Plötzlich fängt die hölzerne Unterlage an zu brennen, und die Feuerwehr muss anrücken.

Das war keine gute Idee. Mitarbeiter eines Betriebes an der Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß wollten diverse Metallteile nach einer Reinigung trocknen. Der Vorgang endete jedoch mit einem Feuerwehreinsatz.

Zunächst legten die Mitarbeiter die Teile auf eine Europalette. Diese wurde dann laut Polizei in einen großen Umluftofen geschoben. Aufgrund der großen Hitze fing die Europalette zunächst zu qualmen an und ging schließlich in Flammen auf. Die Feuerwehr Neusäß rückte gegen 9.35 Uhr an, öffnete den Ofen und löschte das Feuer. Lediglich die Europalette verbrannte, am Ofen entstand kein Schaden. (thia)

