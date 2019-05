vor 21 Min.

Europawahl: Dürfen Häftlinge im Gefängnis wählen?

Häftlinge, die in der JVA Gablingen sitzen, können per Brief an der EU-Wahl teilnehmen.

Dürfen die Häftlinge in der JVA Gablingen ihr Kreuz machen? Wie das funktioniert und einige andere interessante Zahlen und Fakten zur Europawahl.

Von Maximilian Czysz Und Philipp Kinne

Sie haben die Wahl, obwohl sie nicht ins Wahllokal gehen können: Auch Häftlinge dürfen über das neue EU-Parlament abstimmen. Allerdings nur innerhalb der Mauern der JVA Gablingen. Wer sein Kreuz machen will, muss in Bayerns modernstem Gefängnis bleiben und Briefwahl beantragen.

Die entsprechenden Unterlagen kann jeder Wahlberechtigte bei seiner Heimatgemeinde anfordern. Wer keinen festen Wohnsitz hat, kann sich ins örtliche Wählerregister eintragen lassen – also bei der Gemeinde Gablingen.

Aus den 40 Vorschlägen auswählen können die Häftlinge dann in ihren Einzelhafträumen. Für Gefangene, die nicht allein untergebracht sind, wird zur Stimmabgabe ein extra Raum zur Verfügung gestellt. Das Wahlgeheimnis sei damit gesichert, erklärt Regierungsrat Franz Höfler von der JVA Gablingen.

Wahlumschläge werden nicht geöffnet

Apropos Wahlgeheimnis: Die geschlossenen Wahlumschläge werden übrigens nicht geöffnet. Normalerweise wird Post durchleuchtet. Auch Pakete an die Häftlinge werden geöffnet und durchsucht. So soll verhindert werden, dass etwas in die Justizvollzugsanstalten gelangt, was dort nicht hingehören – zum Beispiel Drogen, Handys und Waffen.

Auch außerhalb der Gefängnismauer ist die Briefwahl beliebt. Wer am Sonntag keine Zeit hat seine Stimme im Wahllokal abzugeben, kann sein Kreuzchen schon im Vorfeld machen. Nach einer Statistik der Bundeszentrale für Politische Bildung lag der Anteil bei der vergangenen Bundestagswahl bei rund 30 Prozent. Die Stimmen der Briefwähler zählen im Landkreis Augsburg insgesamt 89 so genannter Briefwahlvorstände aus. Jeder Wahlbrief wird geprüft: Liegt ein korrekt ausgefüllter Wahlschein dem Stimmzettelumschlag bei? Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses wird der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne geworfen und erst nach 18 Uhr werden die Stimmzettel aus den Umschlägen geholt. Spätestens dann müssen alle Wahlunterlagen zur Auszählung vorliegen – nachträglich werden keine Stimmen akzeptiert.

Briefwahl wird immer beliebter

Wer die Unterlagen per Post verschickt, sollte das laut Bundeswahlleiter spätestens drei Werktage vor der Wahl tun. Wer seine Unterlagen noch nicht abgeschickt hat, sollte am Sonntag also lieber persönlich ins Wahllokal gehen.

Davon gibt es im Augsburger Land insgesamt 253. Wie viele Wahlhelfer dort aktiv sind, kann die Landkreisverwaltung auf Anfrage nur schätzen. Es wird von rund 1800 Wahlhelfern in den Urnenwahllokalen und 700 Wahlhelfern in den Briefwahlvorständen ausgegangen.

Dass die Briefwahl immer beliebter wird, zeigen auch die Vergleichszahlen zur vergangenen Europawahl. Damals gab es nur 66 Briefwahlvorsteher. Die Zahl der Urnenwahllokale lag im Mai 2014 bei 249.

Themen Folgen