Ex-Bahnbeamter mischt seiner Frau Gift in die Limo

Ein 65-Jähriger träufelt seiner Frau mehrfach Unkrautvernichtungsmittel in die Limonade. In der Berufungsverhandlung gibt es nun einen kurzen Prozess.

Von Michael Siegel

Überraschend schnelles Ende einer Berufungsverhandlung am Augsburger Landgericht. Weil das Gericht unmissverständlich klar stellte, dass es am vorangegangenen Urteil des Amtsgerichts nicht zu rütteln gebe, ziehen Staatsanwaltschaft und Antragsteller ihre Forderungen zurück. Für einen 65-jährigen Mann aus Langweid bedeutet dies, das er im Gefängnis bleiben muss.

Was war passiert? Der Mann hatte 2016 und 2017 seiner 57-jährigen Ehefrau mindestens acht mal Gift in ihre Getränke gemischt. Mit einer Pipette habe er ein in Wasser aufgelöstes Herbizid in Limonaden-Flaschen getropft. Weil das Unkrautvernichtungsmittel aber streng schmeckte, hatte die Frau sofort ausgespuckt und nichts heruntergeschluckt. Über Angehörige erfuhr die Polizei davon – und im August 2018 beschäftigte sich das Amtsgericht mit dem Fall.

Ein Glas mit der Aufschrift „Herbizid“ gefunden

Da gestand der ehemalige Bahnbeamte, dass er seiner Frau gesundheitliche Probleme zufügen habe wollen, um sich dann fürsorglich um sie kümmern zu können – eine Art „Hilferuf“. Denn schon bald nach dem Einzug in die neue Wohnung hatte sich die seit 2005 bestehende Ehe so weit auseinandergelebt, dass die beiden nur noch die Küche gemeinsam benutzten. Da schien es sich günstig zu fügen, dass der Mann vom Vorbesitzer der Wohnung ein Glas mit der Aufschrift „Herbizid“ fand.

Nachdem er dieses – folgenlos – am heimischen Rasen getestet hatte, begann er, es seiner Frau zu verabreichen. Gerade diesen Umstand warf Vorsitzende Richterin Renate Partin dem Rentner vor: Er habe seiner Frau etwas verabreicht, von dem er nicht wirklich wusste, was es überhaupt war.

Das Gericht hatte Fluchtgefahr befürchtet

Vom Amtsgericht war der Mann wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden – eine Strafe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Bereits seit Anfang 2018 hatte er in Untersuchungshaft gesessen, auch wieder nach dem Urteil des Amtsgerichts und bis jetzt. Insgesamt bereits rund 14 Monate, da das Gericht Fluchtgefahr befürchtet hatte. Daher begründete Verteidiger Florian Engert die Ziele der Berufung aus Sicht seines Mandanten: Zum einen hoffte dieser auf eine Strafe von unter zwei Jahren. Diese könnte zur Bewährung ausgesetzt und er nach langer Untersuchungshaft sofort auf freien Fuß gesetzt werden. Zum anderen mache ihm das Ersturteil Probleme mit seinem Beamtenstatus. Die Pensionsansprüche seien aufgrund des Strafmaßes weg, übergeführt in eine niedrigere gesetzliche Rente. Eine zusätzliche Strafe also.

Auf der anderen Seite stand der Antrag von Staatsanwalt Konstantin Huber. Der Anklagebehörde war das Urteil des Amtsgerichts zu milde ausgefallen – hatte die Staatsanwaltschaft doch im August eine Strafe von drei Jahren und sechs Monaten gefordert.

Kein Grund, am bestehenden Urteil zu rütteln

Doch am Freitag kam es nicht zu einer erneuten ausführlichen Verhandlung. Das Gericht habe über den Antrag vorab intern beraten und keine Gründe gefunden, am bestehenden Urteil zu rütteln, stellte Richterin Partin klar. Sie sehe auch nicht, warum sich dies nach Zeugenvernehmung und Gutachten ändern sollte. Laut Rechtsanwalt Engert habe es keine Versuche eines Täter-Opfer-Ausgleichs etwa durch eine Schmerzensgeldzahlung gegeben, weil dafür die finanziellen Mittel fehlten und wegen des Haftaufenthalts die Möglichkeiten fehlten.

So appellierte das Gericht an beide Parteien, die Einsprüche zurückzunehmen und so Zeit und Kosten zusparen. Das war freilich nicht das, was der 65-Jährige wollte. Auch der Staatsanwalt hielt zuerst Rücksprache. Doch dann zeigte der Appell Wirkung: Beide Seiten zogen ihre Einsprüche zurück, es bleibt beim Urteil des Amtsgerichtes.

Einen kleinen Trost sah die Vorsitzenden Richterin für den Angeklagten dennoch: Da er wohl gute Aussichten auf die Anwendung der Zwei-Drittel-Regelung im Gefängnis habe, könne er vermutlich bereits im Sommer wieder in Freiheit entlassen werden. Vorerst aber hieß es für ihn: zurück in die Zelle.

