vor 19 Min.

Exhibitionist zeigt sich beim Faschingsumzug in Welden

Unsittlich gezeigt hat sich ein Mann beim Faschingsumzug am Samstag in Welden.

Ein knapp 60-jähriger Mann stellt sich in seiner Wohnung in die geöffnete Terrassentür und zeigt sich vor allem den weiblichen Faschingsgruppen.

Unsittlich gezeigt hat sich ein Mann beim Faschingsumzug am Samstag in Welden. Gegen 16 Uhr konnten eine 45- und eine 53-jährige Frau beobachten, wie ein Exhibitionist in der Hofstetterstraße an der Terrassentüre seiner Wohnung stand und mit seiner rechten Hand an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Nach Auskunft der Polizei entblößte sich der knapp 60-Jährige vor allem dann, wenn weibliche Festgruppen an seiner Wohnung vorbeimarschierten. In diesen Momenten stellte er sich dann gut sichtbar in die geöffnete Terrassentüre. Die Polizei konnte den Täter noch in seiner Wohnung vorläufig festnehmen.

Alkoholtest ergab 2,14 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,14 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter wieder entlassen. Zeugen beziehungsweise weitere Geschädigte können sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)

