24.02.2020

Exhibitionist zeigt sich beim Faschingsumzug in Welden

Narren feiern im Augsburger Land überwiegend friedlich. Bissige Posts kommentieren den Exhibitionismus

Unsittlich gezeigt hat sich ein Mann beim Faschingsumzug am Samstag in Welden. Gegen 16 Uhr konnten eine 45- und eine 53-jährige Frau beobachten, wie ein Exhibitionist in der Hofstetterstraße an der Terrassentüre seiner Wohnung stand und mit seiner rechten Hand an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Nach Auskunft der Polizei entblößte sich der knapp 60-Jährige vor allem dann, wenn weibliche Festgruppen an seiner Wohnung vorbeimarschierten. Die Polizei konnte den Täter noch in seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,14 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Zeugen beziehungsweise weitere Geschädigte können sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 melden.

Ertragen muss der Exhibitionist aber nun reichlich Hohn und Spott in den sozialen Netzwerken. Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung wurde der Beitrag rege kommentiert. Eine Leserin schrieb ganz lapidar „Adamskostüm“ und garnierte ihren Post mit tränenlachenden Smileys. Ein anderer Leser wiederum gab den Tipp, Exhibitionismus mit ein gezielt geworfenen Kamellen außer Gefecht zu setzen. Ebenfalls von einem missratenen Faschingskostüm ging ein weiterer Kommentator aus. „Mei, der wolle halt als Bifi gehen“, vermutete er.

Trotz des bissigen Humors einiger Leser handelt es sich bei Exhibitionismus dennoch um eine Straftat. „Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft“, heißt es im Strafgesetzbuch, Paragraf 183.

Ebenfalls strafbar haben sich zwei Jugendliche am Samstag in Diedorf gemacht. Sie wurden beim Diebstahl von Alkohol erwischt. Der 13-Jährige, der laut Gesetz noch strafunmündig ist und sein ein Jahr älterer Begleiter wollten laut Polizei in einem Supermarkt Am Straßfeld gegen 18.15 Uhr eine Flasche Wodka sowie mehrere Kleinflaschen an alkoholischen Mixgetränken an der Kasse vorbeischmuggeln. Versteckt hatten sie die Alkoholika in einer Tasche. Der Diebstahlschaden beträgt rund Euro. Beide Kinder wurden nach der Anzeigenaufnahme den Erziehungsberechtigten übergeben. Bis zum frühen Abend zog die Polizei jedoch eine vorläufig positive Bilanz der Faschingsfeiern. In Gersthofen musste beim Narrentreiben lediglich ein Platzverweis erteilt werden. Auch in Zusmarshausen blieb es laut Polizei bei kleineren Streitigkeiten. (thia)

