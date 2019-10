00:31 Uhr

Experimentelle Geisterfahrt

Fitchers Vogel präsentiert unheilvolle Klangwelten

Von Thomas Hack

Martin Hackl und Rainer Braune haben sich einer klaren musikalischen Mission verschrieben: unheimliche Geschichten mittels verfremdeter Instrumentalklänge in ein atmosphärisches Stimmungsbild zu kleiden, das aufwühlende Emotionen erzeugt. Und passender hätte der Austragungsort im Haus der Kulturen für ihr neuestes Stück „Totentanz“ wohl kaum gewählt sein können. Die Zuhörer nahmen zwischen Orientlampen, technischen Maschinen und lodernden Holzöfen Platz, bevor das musikalische Grusical der Duo-Formation namens Fitchers Vogel seinen unheilvollen Anfang nahm. Gleich einem experimentellen Gewitterinferno jagten von Anfang an die Gitarren- und Geigenläufe durch den Raum und wurden mittels moderner Elektronik verfremdet, verzerrt und bis zur Unkenntlichkeit überdehnt. Ein wirkliches Bild entstand in den Köpfen jedoch erst, als Rainer Braune mit einnehmender Stimme seine schaurig-schöne Wintererzählung begann, während die Musik als sphärisches Klanggebilde im Hintergrund durch den Äther schwebte. Die Geschichte selbst handelte von einem jungen Mann, der in finsterer Dezembernacht in einer einsamen Berghütte nächtigt und Musik aus der Nachbarhütte vernimmt. Als er in deren Inneres späht, erblickt er tanzende Menschen, deren Körper mit Eiszapfen überzogen sind und die nicht mehr unter den Lebenden weilen dürften …

Passend zur gruseligen Handlung erzeugten Hackl und Braune eine atonale Klangsinfonie aus düsteren Totenwelten, die mal schleichend, dann wieder wie verstörende Schreie in der Dunkelheit auf das Publikum losgelassen wurde. Violinensaiten wurden mit Glasröhren malträtiert, elektrische Verstärker verwandelten Gitarrenriffs in sich endlos wiederholende Klagelaute untoter Seelen. Und auch an den beiden Musikern selbst ging das synästhetische Geschehen auf der Bühne nicht folgenlos vorüber: Während Braune in stoischer Starre versunken die E-Gitarre zum Glühen brachte, schien Hackl bei seinem Geigengewitter immer wieder um die körperliche Balance zu kämpfen. Alles in allem präsentierte sich hier eine experimentelle Geisterbahnfahrt, die Edgar Allan Poe höchstpersönlich erschaffen haben könnte. Diese Konzertlesung war nicht das Elysium für Liebhaber sonorer Streichorchester, aber auf alle Fälle ein überwältigender Genuss für alle, die sich weit genug öffnen können, um neue musikalische Möglichkeiten zu entdecken.