Experte über Kutsch-Unglücke: „Eine Kutsche ist kein Auto“

Nach Pfronten kommt es erneut zu einem schweren Unfall. Rudolf Erdle aus Holzara weiß um die Gefahren.

Von Matthias Schalla

Nur einen Tag nach dem schrecklichen Kutschenunglück bei Pfronten ist es auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 62-jähriger Mann ist am zweiten Weihnachtsfeiertag im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen von seiner eigenen Pferdekutsche überrollt und schwer verletzt worden.

Pferde müssen sich erst an die Kutsche gewöhnen

Der Mann hatte ein Pferd eingespannt und wollte das Tier an die Kutsche gewöhnen. Dazu führte er das Pferd an einem Seil. Plötzlich ging das Pferd durch, der Mann wurde zu Boden gerissen. Rudolf Erdle, der in Holzara unter anderem auch Kutschfahrten anbietet und auch bereits bei zahlreichen Auftritten in der Augsburger Freilichtbühne mit seinen Pferden dabei war, weiß um diese Gefahren.

Erdle ist nunmehr schon seit rund 25 Jahren im Augsburger Land und der Region mit seinen Kutschen unterwegs. „Glücklicherweise ist mir noch nichts passiert“, sagt er. Auch nach der langen Erfahrung lässt Erdle bei jeder Tour dennoch größte Sorgfalt walten. „Eine Kutsche ist kein Auto“, sagt er.

Daher sei mit das oberste Gebot, stets Ruhe zu bewahren und vorsichtig zu sein. Vor allem wenn es gilt, neue Pferde ans Gespann zu gewöhnen. Erdle spannt grundsätzlich immer erst sein erfahrenstes Pferd mit ein, auf das er sich verlassen kann.

Ausbildung ist auch für den Mann auf dem Kutschbock unverzichtbar

Auch bei der Auswahl der Tiere überlässt er nichts dem Zufall. Beste Erfahrungen hat Erdle mit der Rasse des schweren polnischen Warmbluts gemacht. Diese Pferde seien nicht so überzüchtet und für Kutschfahrten gut geeignet. Der Kutscher aus Holzara kauft zudem nur Pferde, die bereits drei, vier Jahre alt „und ziemlich fertig ausgebildet sind“.

Ausbildung ist allerdings auch für den Mann auf dem Kutschbock unverzichtbar. „Ich habe das Kutschenfahren in Diedorf gelernt“, erinnert er sich. Erdle hat das bronzene und silberne Fahrabzeichen und darf bei Zwei- und Vierspännern die Zügel in den Händen halten. Seit Juni 2017 gibt den Kutschenführerschein „A“ für Privatpersonen und „B“ fürs Gewerbe.

Der Kutscher aus Holzara legt daher großen Wert darauf, stets einen profunden Beifahrer dabei zu haben. Auch das Material muss stimmen. Das schlimmste sei, wenn der Zügel bricht und die Kontrolle verloren geht. „Dann kann man einpacken“, sagt er.

Stets müsse der Kutscher den Kontakt zu seinen Pferden halten. Es sei daher auch nicht ratsam, bei Gefahr einfach aus der Kutsche zu springen. „Im freien Feld ist es nicht so gefährlich, wenn die Pferde mal durchgehen“, sagt er. Anders im Straßenverkehr.

„Ich habe meine Kutschen daher mit Scheibenbremsen ausgerüstet“, verrät Erdle. Dies sei zwar nicht ganz stilecht, wenn er beispielsweise wieder einmal die Solisten für den Zigeunerbaron auf die Freilichtbühne fahren sollte. Aber: „Sicherheit geht vor!“

