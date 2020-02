19.02.2020

FC Emersacker schickt Publikum ins Jahr 1948

Die Theatergruppe spielt die Komödie „Oiso so was“. Und nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise

Von Michaela Krämer

Mit der Komödie in drei Akten „Oiso so was“ von Martin Oberbauer geht die Theatergruppe Emersacker bald an den Start. Die Proben laufen auf Hochtouren, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt. Noch werden die Schauspieler von Regisseur Mark Behner in dieser heißen Phase genau beobachtet und „streng“ bewertet. Doch ganz so tierisch ernst nehmen es die 15 Darsteller nicht, schließlich handelt es sich bei ihnen um „alte Hasen“, denen man so schnell nichts mehr vormachen muss.

Es ist echte Leidenschaft, die sowohl Akteure, Regisseur und Helfer antreibt, jedes Jahr in ihrer Freizeit ein Theaterstück einzuüben und aufzuführen – und das schon seit vielen Jahren. Mittlerweile können alle ihre Rollen aus dem Effeff, denn seit November widmet sich das Team intensiv dem skurrilen Treiben im Drehbuch. „Jetzt wird’s langsam auch Zeit, dass es endlich losgeht.“ Eines können sie heute schon versprechen: Es gibt wieder ganz viel zu lachen.

Und darum geht’s: Bei dieser „Behördenkomödie“ werden die Zuschauer ins Jahr 1948 versetzt, als kurz vor der Währungsreform in der Kleinstadt Oberemersacker der Schwarzmarkt blüht. Daher hat die Militärregierung den verdeckten Ermittler Captain Goldman eingesetzt, um die Drahtzieher endgültig dingfest zu machen. Allerdings steht zu diesem Zeitpunkt die Ausgabe des neuen Geldes unmittelbar bevor, was die Schwarzmarkthändler mit ihren illegalen Waren ohnehin in den Ruin treiben wird. Die Ermittlungen des Captains werden somit bedeutungslos, und er macht sich daran, vor der Bekanntmachung der Reform noch einige Fälle des Amtsgerichts „auf seine Art“ zu lösen. Als Souffleuse sorgt wiederum Claudia Geri dafür, dass die Laienschauspieler stets die richtigen Worte finden. Als Regisseur ist Mark Behner im Einsatz, während Leonie Deffner und Martha Weldishofer in der Maske für das gute Aussehen der Darsteller sorgen. Alexandra Hafner unterstützt die Gruppe bei der Werbung für die Aufführungen im Sportheim. Für einen reibungslosen Ablauf von Proben und für die Aufführung sind Anja Lahner, Andreas Lahner und Tom Köppe und viele weitere Helfer verantwortlich.

Ab 18 Uhr werden im Stüble des Sportheims warme Speisen angeboten; während der Spielpausen gibt es auch Snacks.

