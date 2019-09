13:00 Uhr

FCA-Profi kommt nach Horgau in die Sportgaststätte Rothtal

Florian Niederlechner ist Gast beim AZ-Stammtisch. Der Stürmer plaudert aus dem Nähkästchen und steht den Besuchern Rede und Antwort.

Florian Niederlechner kommt nach Horgau - der Profi des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg kommt dabei als Neuzugang aber weder zum FC Horgau noch zur SpVgg Auerbach-Streitheim, die gemeinsam als Gastgeber auftreten, sondern als Gast zum traditionellen AZ-Stammtisch, den unsere Zeitung seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg ausrichtet.



Der vor Beginn dieser Saison vom SC Freiburg gekommene Vollblutstürmer wird Sportredakteur Oliver Reiser Rede und Antwort stehen und auch etwas aus dem Nähkästchen über seine Vergangenheit bei der SpVgg Unterhaching, dem 1. FC Heidenheim oder dem FSV Mainz 05 plaudern. Bei dieser Gelegenheit können auch die Besucher Fragen an den Fußballer stellen. Selbstverständlich erfüllt Florian Niederlechner am Ende der Veranstaltung auch Autogrammwünsche und steht für Selfies zur Verfügung. (oli)

Info Der AZ-Stammtisch findet am Dienstag, 17. September, ab 18.30 Uhr in der Sportgaststätte Rothtal, Schwedenweg 200, 86497 Horgau statt. Der Eintritt ist frei.

