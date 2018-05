vor 47 Min.

FW wollen zwei Abgeordnete

Neben Häusler tritt wieder Mehring an

Mit dem Aufkommen der AfD ist die Konkurrenz zahlreich wie nie – doch die Freien Wähler im Augsburger Land wollen bei den Landtagswahlen im Oktober an Bedeutung gewinnen. Man wolle künftig mit zwei Landtagsabgeordneten in München vertreten sein, sagt der amtierende Abgeordnete Johann Häusler, der im nördlichen Landkreis wieder antritt. Im Stimmkreis Augsburg Land-Süd soll Fabian Mehring für die FW die nötigen Stimmen holen.

Der 29-jährige Mehring wurde erwartungsgemäß am Montagabend in Königsbrunn zum Direktkandidaten der FW im Stimmkreis Augsburg Land Süd gewählt. Dort muss er unter anderem gegen die Staatssekretärin und Stimmkreisabgeordnete Carolina Trautner (CSU) sowie den SPD-Landtagsabgeordneten Herbert Woerlein bestehen. Das Trio trat schon 2013 gegeneinander an, damals siegte Trautner vor Woerlein und Mehring, damals 24.

Als Chef der Kreistagsfraktion hat der Meitinger, der kürzlich an der Uni Augsburg seinen Doktor gemacht hat, seitdem an politischer Erfahrung gewonnen. In seiner Rede erneuerte der Politikwissenschaftler seine Kritik an der Schließung der Geburtshilfestation in Schwabmünchen sowie der mangelhaften Notfall- und Intensivversorgung im Augsburger Klinikum. Außerdem forderte er eine echte Verkehrswende, um einen Kollaps von B2 und B17 zu verhindern. „Ich trete an, um ein Mandat zu holen.“

Bobingens stellvertretender Bürgermeister Rainer Naumann geht gleichzeitig in das Rennen um ein Direktmandat im schwäbischen Bezirkstag. Um Zweitstimmen für die Landtagswahl wirbt der Adelsrieder Gemeinderat Anton Rittel, während Königsbrunns Stadtrat Helmut Schuler um Zweitstimmen für die Bezirkstagsliste kämpft. Ferner wollen Aystettens Bürgermeister Peter Wendel und Ludwig Fröhlich, früherer Rathauschef von Königsbrunn, ebenfalls über die Liste in den Bezirkstag. (AL, cf)