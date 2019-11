vor 32 Min.

Facebook: „Auf den Autobahnen herrscht Krieg“

Ein Mercedesfahrer will bei Tempo 180 einen BMW von der linken Spur scheuchen. „Zu Recht“ sagen viele. Mit weniger als 200 km/h habe dort keiner was verloren.

Von Matthias Schalla

Vor 50 Jahren war das „ Auto des Jahres“ ein Peugeot 504. Er punktete bei sieben Zeitschriften in sieben Ländern unter anderem mit Design, Komfort und Motorisierung. Die Höchstgeschwindigkeit: 162 Stundenkilometer. Für heutige Autos ein Tempo, das vor allem auf der A8 für mächtig Ärger sorgen würde. So passiert am Freitag, als ein BMW, der mit 180 bei Neusäß auf der linken Spur fuhr, von einem Mercedesfahrer mit der Lichthupe genötigt wurde, endlich die Spur zu wechseln. Im Online-Auftritt unserer Zeitung hat diese Meldung reichlich Wellen geschlagen – mit teilweise überraschenden Kommentaren.

„180 ist nicht schnell“, schreibt ein Leser. Bei dem Tempo spüre man in seinem Auto noch gar nichts und er freue sich darauf, wenn man endlich schneller als 200 fahren kann. Mit seinem Verständnis für den Drängler ist er nicht alleine. „In Deutschland haben wir ein Rechtsfahrgebot“, wird der BMW-Fahrer kritisiert. „Wieso fährt der nicht einfach rüber?“, fragt ein anderer Leser und ein weiterer Autofahrer stimmt ihm zu. Wenn er selbst mit 230 fahre und es komme ein schnellerer Wagen, dann mache er sofort Platz. „Wo ist das Problem?“, fragt er. Antworten auf diese Fragen hat Polizeikommissarin Silke Abt vom Präsidium Schwaben Nord.

Drängeln kommt einer Nötigung gleich

„Schall- und Leuchtzeichen, also die Lichthupe, darf außerhalb geschlossener Ortschaften derjenige geben, der überholt oder eine Gefahr sieht“, sagt sie. Drängeln jedoch erfülle den Tatbestand einer Nötigung und könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden. Dass Autofahrer jedoch grundsätzlich auf die rechte Spur wechseln müssen, bestätigt Abt nicht.

„Wenn drei Fahrstreifen in einer Richtung mit ,Zeichen 340’ gekennzeichnet sind, dürfen Kraftfahrzeuge – abweichend von dem Gebot möglichst weit rechts zu fahren – den mittleren Fahrstreifen durchgängig befahren – auch wenn nur hin und wieder ein Fahrzeug überholt wird“, erklärt sie.

18- bis 24-Jährige sind deutlich überrepräsentiert

Aufschlussreich ist dabei vor allem ein Blick auf die Statistik. Häufigste Unfallursache war im vergangenen Jahr im Bereich des Präsidiums-Nord mangelnder Sicherheitsabstand. Und bei den insgesamt neun Unfalltoten spielte eine zu hohe Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle. Auffallend dabei ist, dass die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen in dieser Statistik mit sechs Toten deutlich überrepräsentiert ist.

Die tödliche Gefahr aus der Kombination zu dichtes Auffahren und zu hohes Tempo verdeutlicht Silke Abt mit der Formel, die bereits jeder Fahrschüler beherrschen muss. „Anhalteweg ist gleich Reaktionsweg plus Bremsweg“. Damit ein Autofahrer sein Fahrzeug bei Tempo 130 nach dem Erkennen einer Gefahrensituation bis zum Stillstand abstoppt, legt er 208 Meter zurück. Der Anhalteweg im Beispiel des Mercedesfahrers, der bei 180 den BMW von der Spur drängelte, hätte bei dem Tempo bereits 378 Meter betragen. „Und wer bei 220 km/h bremsen muss, kommt erst nach 550 Metern zum stehen“, sagt Abt. Mehr als ein halber Kilometer.

Drastische Worte für die aktuelle Situation

Tatsachen, die jedoch viele Autofahrer nicht interessieren. „Wer auf der linken Spur nicht bereit ist, mit 200 zu fahren, hat dort auch nichts zu suchen“, heißt es beispielsweise. Doch es gibt auch Stimmen, die genau das Gegenteil sagen. „Langsam hat man Angst davor, Auto zu fahren“, schreibt ein User. Ein Kommentator wählt drastische Worte für die aktuelle Situation auf den Straßen. „Auf den deutschen Autobahnen herrscht Krieg“, sagt er.

Kritisiert in den Kommentaren auf Facebook wurde allerdings auch der Zeitungsartikel an sich. „Was ist eigentlich der Grund für diese Meldung in der Augsburger Allgemeinen? So ein Verhalten ist doch in der Regel keinen Artikel wert!“, schreibt ein Leser. Eine Vermutung lautet, dass die Medien „das Volk unterschwellig dazu bringen wollen, ein Tempolimit zu befürworten“.

Einige Kommentare jedoch fordern einfach mehr Rücksichtnahme im Verkehr. „All die Raser sollten Mal etwas gechillter durch die Welt gehen“, schreibt eine Frau. Schließlich spare man lediglich ein paar Minuten Zeit ein, dafür aber würde andere Personen noch zusätzlich gefährdet.

