Fällung der Rosskastanie in Hainhofen geht den Grünen zu schnell

Nach der Fällung der Rosskastanie ist nur noch der Baumstumpf an der Schmutterbrücke in Hainhofen zu sehen.

Plus Am Hainhofer Schloss ist eine alte Rosskastanie gefällt worden. Grund sind die Bauarbeiten für die Erneuerung der Schmutterbrücke. Die Grünen fordern mehr Information im Vorfeld solcher Entscheidungen.

Von Regine Kahl

Bäume sind ein emotionales Thema, gerade wenn es um ältere geht. Die Fällung der alten und großen Rosskastanie an der Schmutterbrücke Hainhofen ruft den Neusässer Ortsverband der Grünen auf den Plan. Bei einer Versammlung, die online stattfand, forderten die Grünen eine rechtzeitige Information der Bürger, wenn solche Baumfällungen im Stadtgebiet anstehen.

Was war geschehen? Ende Februar hatte Stadtbaumeister Dietmar Krenz in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss erklärt, warum die Rosskastanie in Hainhofen weichen muss. Im Kern geht es um die Anfahrt für Bauarbeiten. Der Stadtrat hat einer Erneuerung der Konstruktion der Schmutterbrücke zugestimmt. Der neue Übergang soll an gleicher Stelle seinen Platz finden. Die Anfahrt mit den schweren Maschinen vom Kirchenweg in Westheim her, sei aus Naturschutzgründen schwierig, so Krenz. Bäume säumten den schmalen Weg und eine Zufahrt wäre daher nur "sehr, sehr eingeschränkt" möglich. Der Großteil der Bauarbeiten müsse daher von Hainhofen aus erfolgen. Hier allerdings behinderte die besagte Rosskastanie die Bagger- und Kranarbeiten. Damit die Brücke nicht vom Hochwasser überspült wird, müssen beispielsweise Spundwände eingebracht werden. Krenz legte dar, dass man für die Arbeiten die Hälfte der Äste abschneiden müsste. "Das wäre dann kein Baum mehr, sondern ein Fragment." Die Wurzeln der Kastanie würden außerdem stark beschädigt. Als Ersatz werden von der Stadt vier junge Bäume in der zum Schloss führenden ehemaligen Kastanienallee gepflanzt. Die Rosskastanie an der Brücke, die nicht geschützt war, ist inzwischen gefällt worden.

Diskussion der Grünen über Baumschutz in Neusäß

Dies war Anlass bei der Versammlung der Grünen für eine Diskussion über Baumschutz im Stadtgebiet. Sprecher Alexander Ilg dazu: "Dem Schutz und Erhalt von Bäumen kommt angesichts des Klimawandels und auch des aktuellen Waldzustandsberichts eine immer größere Bedeutung zu." Das Thema bewege die Menschen. Ilg weiter: "Immer wieder müssen große, ortsbildprägende Bäume aus Gründen gefällt werden, die sich der Allgemeinheit oft nicht auf den ersten Blick erschließen."

So sah die Rosskastanie aus, die wegen der Bauarbeiten an der Schmutterbrücke in Hainhofen weichen musste. Bild: Uwe Krella

Die Fällung eines Baumes wie der Rosskastanie in Hainhofen sei ein sehr emotionales Thema, ergänzt Beatrice Faßnacht, stellvertretende Sprecherin und Stadträtin. Viele Neusässer, Hainhofer und Spaziergänger würden Erinnerungen mit diesem Baum verbinden. "Jetzt ist dort eine sehr unansehnliche, traurige 'freie' Fläche", so Faßnacht weiter. Sie kritisiert, dass die Bürger von der Fällung erst kurzfristig erfahren hätten. Dies führe nach ihrem Eindruck zu großem Unmut, den man ihrer Meinung nach mit einer rechtzeitigen Information und Erklärung zumindest hätte verringern können.

Grüne schlagen einen Aushang am Baum vor

Die Grünen-Stadtratsfraktion hat einen Antrag eingereicht, wie in Zukunft verfahren werden soll, wenn die Fällung eines ortsbildprägenden oder eines wegen seines Alters und seiner Größe erhaltenswerten Baumes aus zwingenden Gründen vorgenommen werden muss. Die Partei fordert, dass die Bürger rechtzeitig vorab darüber informieren werden sollten. Als Vorschläge nennen die Grünen einen angekündigten Vor-Ort-Termin oder einen erklärenden Aushang bei dem betroffenen Baum mehrere Wochen im Voraus. Daneben müssen nach Meinung der Grünen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um den Baumbestand so weit wie möglich zu schützen und neue Baumpflanzungen vorzunehmen.

