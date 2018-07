vor 36 Min.

Fahnder durchsuchen nach Disco-Razzia Wohnungen

Beamte ermitteln in Augsburg und durchsuchen Wohnungen. In der gleichen Nacht überfällt ein bewaffneter Mann eine Gersthofer Tankstelle.

Steuerfahnder ermitteln in Augsburg. In der gleichen Nacht überfällt ein bewaffneter Mann eine Gersthofer Tankstelle.

Für die Gäste der Sound-Factory war es eine kurze Partynacht, als am frühen Sonntagmorgen Steuerfahnder die Diskothek durchsuchten und die Feier beendeten. Wie die Polizei berichtet, ermittelten die Beamten neben den Geschäftsräumen des Clubs in Gersthofen auch in Wohnungen in Augsburg, um weitere Beweismittel zu finden. Der Verdacht: Steuerhinterziehung.

Der Geschäftsführer war in den vergangen Tagen nicht zu erreichen. Auch die Polizei Gersthofen wollte sich nicht weiter zu dem Geschehen äußern, nachdem die Gersthofer Beamten die Steuerfahndung Augsburg bei der Durchsuchung unterstützt hatten.

Nach der Razzia wurde die Polizei gleich zum nächsten Einsatz in Gersthofen gerufen. Gegen 3 Uhr bedrohte in der Aral-Tankstelle an der Henleinstraße ein bislang unbekannter Täter mit einer Waffe eine Angestellte. Er nahm aus der Kasse einen dreistelligen Eurobetrag und flüchtete danach (wir berichteten)

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beschreibung des Täters lautet: männlich, etwa 25 Jahre alt, schlank, 1,75 Meter groß, spricht Deutsch ohne Dialekt oder Akzent. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke mit blauen Streifen und weißen Schultern, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe. Zudem hatte er eine schwarze Herrenhandtasche dabei. (mahei)

Zeugen: Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

