vor 30 Min.

Fahrer auf A8 eingeschlafen: Lastwagen landet im Graben

Auf der A8 bei Streitheim ist am Montagmorgen ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen.

Weil ein LKW-Fahrer offenbar am Steuer eingeschlafen ist, gerät er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn auf der A8 bei Streitheim. Verletzt wurde niemand.

Von Philipp Kinne

Ein Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen gegen 4.45 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt soll der 44-jährige Fahrbahn auf der Autobahn am Steuer eingeschlafen sein. Der Unfall ereignete sich auf der A8 in Höhe Streitheim.

Auf der A8 bei Streitheim ist am Montagmorgen ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Bild: Marcus Merk

Sachschaden liegt bei rund 34.000 Euro

Um den Verkehr nicht zu behindern, warteten die Einsatzkräfte mit der Bergung des Fahrzeugs bis zum Vormittag. Das Fahrzeug kam laut Polizei nach rechts von Fahrbahn ab und beschädigte dabei rund 40 Leitplankenfelder. Neben dem Lastwagen waren keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 34.000 Euro. Etwa 14.000 Euro davon sind durch Schäden an den Leitplanken entstanden, erklärt die Polizei.

