vor 42 Min.

Fahrer fährt wegen Wespe geparktes Auto an

Zu einem Unfall in Diedorf kam es wegen einer Wespe.

Sie flog durchs Fenster: Eine Wespe lenke einen Autofahrer ab. Das hatte teure Folgen.

Kleines Insekt – große Wirkung: Am Samstag gegen 13.25 Uhr befuhr ein 77-Jähriger die Pestalozzistraße in Diedorf. Während der Fahrt flog nach Angaben der Polizei eine Wespe ins Auto und der Fahrer wurde kurz abgelenkt. Hierbei übersah er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und stieß seitlich mit diesem zusammen. Dadurch wurden die rechte Seite seines Wagens und die linke Seite des geparkten Autos stark beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 7000 Euro geschätzt. Der Wagen des 77-Jährigen musste abgeschleppt werden. (lig)

Themen Folgen