vor 47 Min.

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle: Wilde Jagd

Ein Auto rast mitten durch Gersthofen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Aufmerksame Zeugen helfen der Polizei.

In der Nähe des Gersthofer Friedhofs endete am Sonntagabend eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt. Die Polizei nahm zwei Männer fest. Nach einem dritten wird noch gesucht.

Gegen 20 Uhr war einer Streife im Stadtgebiet ein Auto aufgefallen, in der Dieselstraße sollte das Fahrzeug kontrolliert werden. Doch dessen Fahrer dachte gar nicht daran anzuhalten und gab Gas.

Bis zu 100 Stundenkilometer schnell

Mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde, so die Polizei, raste das Auto durch die Thyssenstraße, an der sich viele Wohnblocks befinden. An der Einmündung zur Donauwörther Straße versuchte das Fahrer nach links abzubiegen, aber er war zu schnell. Das Auto schleuderte, kippte zur Seite, prallte gegen eine Straßenlaterne und landete wieder auf seinen Rädern.

Damit war die Verfolgungsjagd aber nicht zu Ende. Vor den Augen der Polizei sprangen drei Personen aus dem Wagen und machten sich zu Fuß in Richtung Friedhof davon. Der 37-Jährige Fahrer kam aber nicht weit. Polizisten holten ihn ein und nahmen ihn fest.

Einem 39-Jährigen, der laut Polizei ebenfalls in dem Wagen gesessen war, wurden aufmerksame Zeugen zum Verhängnis. Sie verständigten die Polizei, diese nahm den Mann im Bereich der Zwickauer Straße fest. Der dritte Insasse wurde nicht mehr gefunden.

Im Zusammenhang mit der Festnahme bedankte sich die Gersthofer Polizei ausdrücklich bei den Zeugen. Ohne ihre Hinweise wäre die Festnahme vermutlich nicht gelungen, so die Polizei.

Fahrer stand unter Drogen

Nach Angaben der Ermittler stand der 37-Jährige Fahrer unter Drogeneinfluss und besitzt keine Fahrerlaubnis. Nach einer Blutentnahme durfte er nach Hause gehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro, das havarierte Auto wurde abgeschleppt.

Themen Folgen