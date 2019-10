vor 46 Min.

Fahrer im Firmenwagen verursacht fast Frontalcrash

Einige Unfälle beschäftigen die Polizei in Zusmarshausen. Glücklicherweise bleibt es bei den ganzen Vorfällen bei leichten Verletzungen.

Mit einem riskanten Überholmanöver hätte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag fast einen Frontalzusammenstoß verursacht. Ein ein 44-jähriger Toyota-Fahrer war laut Polizei um 9 Uhr auf der Staatsstraße 2027 von Zusmarshausen in Richtung Wörleschwang unterwegs.

Nach der Abzweigung Wollbach kam ihm im Kurvenbereich ein weißer Wagen mit roter Firmenaufschrift auf seiner Fahrspur entgegen, der seinerseits grob verkehrswidrig einen Betonmischer überholte. Der Toyota-Fahrer konnte durch Ausweichen nach rechts eine Kollision noch vermeiden, überfuhr im Bankett aber einen Leitpfosten. Neben dem Leitpfosten wurde auch sein Auto in einer Gesamthöhe von 1500 Euro beschädigt.

Der unbekannte Fahrer bremste kurz ab, gab aber wieder Gas und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Aretsried: Airbag verletzt 19-Jährigen beim Auffahrunfall

Zu spät reagiert hat ein 19-jähriger Autofahrer um 8 Uhr am Donnerstag auf der Weiherstraße zwischen Aretsried und der Bundesstraße 300 Höhe. Der junge Mann übersah an der Einmündung Zollerstraße, dass eine 55-jährige Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, und krachte dem Audi von hinten in das Heck. Durch den Aufprall löste bei dem Fiat der Airbag aus, wodurch der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Dinkelscherben-Reischenau: Senior missachtet Vorfahrt und zieht sich Beule zu

Das Stoppzeichen hat ein 81-jähriger Fiat-Fahrer auf der Kreisstraße A14 auf Höhe Reischenau missachtet. Aufgrund des Vorfahrtfehlers kam es laut Polizei zu einem Zusammenstoß Kollision mit einem 56-jährigen Ford-Fahrer. Der Senior verletzte sich leicht mit einer Beule am Kopf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Altenmünster: Traktorfahrer bleibt am Gartenzaun hängen

Zu eng wurde es am Donnerstag für einen 18-jährigen Traktorfahrer in Altenmünster. Der junge Mann fuhr um 16.55 Uhr auf der Straße „Am Steinriesel“ mit angehängtem Mähwerk. Da laut Polizei durch geparkte Auto die Fahrbahnstelle verengt war, wich er aus und streifte den Gartenzaun eines Anwohners. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro.

Diedorf: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Mit ihren Außenspiegeln sind zwei entgegenkommende Autofahrer am Donnerstag um 16.05 Uhr auf der Lindenstraße zwischen Diedorf und Lettenbach hängen geblieben. Der 29-jährige VW-Fahrer hielt an, begutachtete seinen Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von 200 Euro, während der andere Beteiligte einfach weiter fuhr. Aufgrund der Fahrzeugangaben des VW-Fahrers konnte ein 68-jähriger Smart-Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht. (thia)

