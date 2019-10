vor 20 Min.

Fahrer missachtet Vorfahrt und eine Frau wird verletzt

Unangenehme folgen hatte ein Unfall für eine 29-jährige Fahrerin.

Vorfahrt missachtet: Am Dienstagabend um 20.32 Uhr fuhr ein 43-jähriger Autofahrer von Kutzenhausen in Richtung Wollishausen und wollte an der Kreuzung zur B 300 nach links in Richtung Gessertshausen abbiegen. Trotz Stoppzeichen übersah er nach Angaben der Polizei eine aus Richtung Ustersbach kommende 29-jährige Fahrerin. Bei der Kollision verletzte sich die Corsa-Fahrerin leicht und kam in die Uniklinik Augsburg. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 10500 Euro. Die Feuerwehren Wollishausen und Gessertshausen waren mit 20 Einsatzkräften zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle vor Ort. (lig)

Themen folgen