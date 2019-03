vor 37 Min.

Fahrer rammt Garagenpfeiler und flüchtet

In Neusäß beschädigte ein Autofahrer einen Garagenpfeiler und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter war am Freitag, 1. März, in der Keplerstraße in Neusäß unterwegs. Mit seinem Auto rammte er den Pfeiler eines Carports und machte sich danach aus dem Staub.

Polizei bittet um Hinweise

Der Unfall ereignete sich zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei verursachte der unbekannte Autofahrer einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231810.

