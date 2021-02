11:55 Uhr

Fahrer rutscht in Adelsried mit seinem Kleintransporter von der Straße

Nicht aufgepasst hat ein 38-Jähriger am Mittwoch beim Verlassen des neuen Kreisverkehrs in Adelsried.

Ohne Fremdbeteiligung gerät ein 38-Jähriger von der Straße ab. Unsanft gebremst wird er schließlich von der Leitplanke.

Nicht aufgepasst hat ein 38-Jähriger am Mittwoch beim Verlassen des neuen Kreisverkehrs in Adelsried. Der Mann kam ohne Fremdbeteiligung plötzlich mit seinem Mercedes-Kleintransporter von der Straße ab und rutschte in die Leitplanke.

Gegen 18.20 Uhr bog der Fahrer laut Polizei vom Kreisel ab und fuhr auf die Staatsstraße in Richtung Autobahnkapelle. Kurz vor der Autobahnbrücke geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Gesamtschaden beträgt rund 2500 Euro. (thia)

Themen folgen