vor 20 Min.

Fahrer verursacht Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr nahe der B2-Einfahrt Meitingen-Nord rammte ein 47-Jähriger ein Auto.

Ein 47-Jähriger fuhr am Montag gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto von Thierhaupten in Richtung Meitingen. Am Kreisverkehr nahe der B2-Einfahrt Meitingen-Nord übersah er beim Einfahren das Auto eines 33-Jährigen und verursachte einen Unfall. Nach Angaben der Polizei entstand durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

