vor 7 Min.

Fahrerin fährt ungebremst auf parkendes Auto

Ein Auto hat eine 51-Jährige am Sonntagvormittag übersehen und ist mit ihrem Geländewagen darauf aufgefahren.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau auf der Schäfflerstraße in Dinkelscherben in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie am rechten Fahrbahnrand den ordnungsgemäß parkenden BMW übersah. Ohne zu bremsen fuhr sie gegen das Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Wagen in den angrenzenden Gartenzaun geschoben. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Am Geländewagen entstand jedoch ein Schaden von etwa 25000 Euro, am BMW und am Zaun ein Schaden in Höhe von circa 5100 Euro. (mahei)