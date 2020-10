15:52 Uhr

Fahrraddiebe in Stadtbergen auf frischer Tat ertappt

Fahrraddiebe wollten in Stadtbergen ein Schloss knacken und wurden dabei erwischt. (Symbolbild)

Drei junge Augsburger wollten in Stadtbergen stehlen. Jetzt haben sie richtig Ärger.

Nachdem sie von zwei aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet worden waren, wie sie am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr in der Bismarckstraße, Ecke Bauernstraße, in Stadtbergen ein Fahrradschloss durchtrennen wollten, konnten drei Augsburger im Alter von 13, 14 und 16 Jahren von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Ein entsprechendes Tatwerkzeug wurde nach Angaben der Polizei bei den dreien aufgefunden. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die beiden strafmündigen Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall. (AZ)

Themen folgen