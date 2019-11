12:12 Uhr

Fahrraddiebe sind im Raum Meitingen aktiv

Ein dreister Täter trägt in Erlingen ein abgesperrtes Fahrrad einfach aus der Garage heraus.

Drei Fahrraddiebstähle hat es in nur einer Woche im Bereich Meitingen gegeben. Der erste Vorfall ereignete sich in der Woche zwischen dem 16. und 23. November.

Der Täter hat aus einer Garage Am Heißanger in Erlingen ein Fahrrad im Wert von rund 1000 gestohlen. Das Rad war zwar abgesperrt, der Dieb aber hob es hoch und trug es nach Auskunft der Polizei einfach heraus. Am Montag tauchten dann Diebe am Bahnhof in Herbertshofen auf. Hier entwendeten die Täter zwei Fahrräder im Wert von insgesamt 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 7.20 und 14.25 Uhr.

Die Polizei in Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)