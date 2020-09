11:00 Uhr

Fahrradfahrer müssen nach Unfällen in Thierhaupten und Biberbach ins Krankenhaus

Zu zwei Fahrradunfällen ist es am Wochenende in Biberbach und Thierhaupten gekommen.

Zu zwei Fahrradunfällen ist es am Samstag in Biberbach und Thierhaupten gekommen. Zwei Männer kommen ins Krankenhaus. Einer war sehr betrunken.

Zwei Fahrradfahrer sind nach Unfällen in Biberbach und Thierhaupten ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, stürzte am Samstag gegen 18 Uhr ein 18-Jähriger in der Biberbracher St.-Ulrich-Straße von seinem Rad. Er zog sich Schürfwunden an den Händen um am Kopf zu. Der Grund des Sturzes war schnell gefunden. Der junge Mann hatte rund 2,8 Promille im Blut.

55-Jähriger in Thierhaupten mit Verdacht auf Schädelhirntrauma

Zu einem weiteren Fahrradunfall kam es weniger später gegen 20 Uhr in Thierhaupten. Dort war ein 55-Jähriger auf einem wegen Baumfällarbeiten gesperrten Waldweg unterwegs. Dabei übersah er offenbar einen quer über den Weg liegenden Baum. Beim Sturz verletzte sich der 55-Jährige am Kopf. Mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma wurde er in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. (kinp)

