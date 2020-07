vor 21 Min.

Fahrradprüfung: Jetzt gibt’s Termine im Ferienprogramm

Verkehrspolizei und Stereoton arbeiten für Viertklässler erstmals zusammen. So können Grundschüler mitmachen

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Jetzt gibt es doch eine Lösung für Neusässer Viertklässler, die wegen der Corona-Krise den praktischen Teil ihrer Fahrradprüfung nicht mehr vor der Sommerpause machen können: Im Rahmen des Neusässer Ferienprogramms des Jugendkulturhauses Stereoton können die Buben und Mädchen nun das praktische Training mitmachen und dann mit der erfolgreichen Prüfung ihren Fahrradführerschein erhalten.

Wie berichtet, hatte Monika Uden aus Neusäß, deren Sohn an die Eichenwaldschule geht, sich dafür eingesetzt, die Fahrradprüfung in diesem besonderen Schuljahr nicht ausfallen zu lassen. Die Verkehrserziehung mit einem theoretischen Teil im Sachkundeunterricht und einem praktischen Teil durch die Polizei im Freien ist Bestandteil des Lehrplans der vierten Klassen. Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Epidemie waren das Fahrradtraining auf dem Verkehrsübungsplatz und die praktische Radfahrprüfung nicht möglich – so auch in Neusäß.

Im Teilen des Landkreises übernehmen dies gewöhnlich Polizeihauptmeisterin Kerstin Kühner von der Polizeiinspektion 6 und Polizeihauptmeister Bernd Kremling von der Polizeiinspektion Gersthofen. Auch wenn erst seit wenigen Tagen wieder auf dem Verkehrsübungsplatz in Neusäß das Fahrradfahren erlaubt ist, kommen die beiden Beamten so kurz vor den Sommerferien in große Zeitnot. Denn inzwischen überschneiden sich noch mögliche Termine für den Fahrradführerschein mit dem Schulwegtraining für die Vorschulkinder.

Ihre Idee, den praktischen Fahrradunterricht und die Prüfung in das Ferienprogramm zu integrieren, stieß bei ihrem Vorgesetzten sowie auch dem Leiter des Neusässer Jugendkulturhauses Stereoton, Markus Bzduch, auf große Zustimmung. In nur zwei Tagen stand das Konzept. Damit ist das Ferienprogramm Neusäß Vorreiter eines besonderen Angebots. Die Polizei kann die Anmeldeplattform des Neusässer Ferienprogramms nutzen.

Geplant sind acht Termine mit maximal 15 Kindern. Diese werden dann in den Ferien unter anderem das richtige Verhalten auf Einbahnstraßen, das Vorbeifahren an Hindernissen oder korrektes Linksabbiegen lernen. „Wir sind froh, dieses Angebot noch schaffen zu können und damit etwas auffangen zu können, was sonst nicht mehr möglich wäre“, erklären Kerstin Kühner und Bernd Kremling. Auch Bzduch freut sich über die erstmalige Zusammenarbeit mit der Polizei im Ferienprogramm. Das könne, so Bzduch, ein Startschuss für eine weitere Zusammenarbeit sein.

Die Anmeldung für den Fahrradführerschein erfolgt unter www.ferienprogramm.neusaess.de, für Kinder außerhalb von Neusäß ist die Anmeldung ab Freitag, 10. Juli, möglich.

